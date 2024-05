'Propósito novo para essa dor': Rafa Kalimann agradece apoio após aborto

Rafa Kalimann, 31, agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após revelar ter sofrido um aborto espontâneo recentemente. Ela esperava um filho do ator Allan Souza Lima.

O que aconteceu

A atriz e ex-BBB contou que recebeu diversos relatos de mulheres que passaram pela mesma situação e se reconheceram nas palavras ditas por ela no Dia das Mães.

Precisava vir aqui agradecer vocês pelas mensagens que eu venho recebendo, não só as mensagens de carinho, apoio e acolhimento, mas também os relatos de vocês. De alguma maneira eu dei um propósito novo para essa dor na minha vida, e ouvir tantos relatos de mulheres agradecendo até por eu ter dado voz a essa questão me fortaleceu muito ontem, ressignificou muita coisa para mim Rafa Kalimann

Atriz da novela "Família é Tudo" (Globo) decidiu desabafar sobre aborto espontâneo no Dia das Mães. "Eu confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play esse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido"

Ela afirmou ter descoberto gravidez em teste de farmácia. "Eu me esforço para confiar que ainda entenderei o propósito. Porém, por agora, só sei sentir muito". Ela também divulgou vídeo em que mostra a reação de Allan ao descobrir gravidez.

Rafa Kalimann assumiu relacionamento com Allan Souza Lima em março. Na época, atriz publicou fotos do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo "Paixão de Cristo" em Nova Jerusalém (PE).