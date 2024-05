Samara Felippo posa sensual nas redes sociais e é elogiada

Samara Felippo, 45, compartilhou algumas fotos de um ensaio sensual que realizou recentemente.

O que aconteceu

A atriz usou o Instagram para postar as fotos. "Don't you dare (Não ouse). Achei mais prudente colocar no negativo", escreveu na legenda.

Rapidamente, diversos seguidores elogiaram Felippo. "Minha crush desde os tempos de Malhação", escreveu um seguidor. "Que mulher maravilhosa", elogiou outro. "Está cada dia mais linda", disse outra seguidora.

O ensaio foi feito para o projeto Cara de Mãe, que questiona os estereótipos relacionados à maternidade. As fotos são da fotógrafa Marcelle Cerutti.