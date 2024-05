Fundação de Harry e Meghan está proibida de receber doações nos EUA

O governo dos EUA proibiu a Fundação Archeweel, do ex-príncipe Harry e Meghan Markle, de receber doações devido a irregularidades financeiras.

O que aconteceu

A medida vale até que a situação fiscal da organização seja regularizada. Documentos obtidos pelo jornal New York Post revelam que a empresa não apresentou os balancetes anuais exigidos e deixou de pagar taxas governamentais obrigatórias.

Segundo uma fonte próxima, os documentos foram enviados, porém, não foram recebidos pelo governo estadunidense, deixando a Fundação em um impasse. As informações são da revista norte-americana People.

A Fundação convive com uma queda na arrecadação. Segundo o jornal britânico Daily Mail, uma queda de mais de 8,7 milhões de libras (R$ 54 milhões) foi registrada no final do ano passado.

Criada em 2020, a Archewell divulgou um balanço no início de 2023 afirmando ter arrecadado cerca de R$ 70 milhões e doado aproximadamente R$ 16 milhões para diversas causas sociais. Entre as causas estão o apoio às mulheres afegãs nos Estados Unidos através do "Hubb Community Kitchen", que oferece suporte cultural e profissional.