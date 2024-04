Pai de Anderson Leonardo se emociona em velório: 'Foi embora muito jovem'

Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway, se emocionou com a morte de Anderson Leonardo, do Molejo, e lamentou a partida precoce do filho.

O que aconteceu

Durante o velório do cantor, ele desabafou sobre a perda. "A gente tá um pouco baqueado. Não é fácil. É uma perda muito grande. Uma dos maiores artistas do país partiu, mas deixou um bom legado aqui".

Bira também falou sobre o projeto que o grupo Molejo gravou antes da morte de Anderson. "Vamos agora agilizar para lançar o projeto Paparico para que não caia no esquecimento".

O artista ainda caiu em lágrimas. "Ele vai estar em um lugar especial. Pena que ele foi embora muito jovem. Ele vai brilhar agora no céu. Estou muito emocionado".

Morte do cantor

O músico morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.