Belo fala após separação de Gracyanne: 'Onde tem amor, tem esperança'

Belo falou, hoje, pela primeira vez sobre estar solteiro durante sua aparição no "Domingão com Huck". Mais cedo nesse mês, o colunista de Splash, Lucas Pasin, noticiou o fim do relacionamento de 15 anos entre Gracyanne Barbosa e o cantor.

"Estou passando por um momento, que não é um momento tão bom, mas, a única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança, é importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", disse Belo.

"Não quero falar de fofoca". Assim que Belo começou a entrar no assunto de romance, o apresentador Luciano Huck o cortou com uma brincadeira, introduzindo o vídeo com diversas celebridades parabenizando o cantor pelo aniversário de 50 anos.

"Não vou entrar na história do amor, porque não quero falar de fofoca [...] Mas, já que esse homem acredita no amor, o que não falta é gente no Brasil inteiro querendo dar um carinho para o Belo", introduziu Huck.

"Namorada no 'Domingão'". No final do segmento com Belo, o apresentador voltou a tocar no assunto, brincando: "Pensando em arrumar uma namorada para você no 'Domingão', um crush para o Belo".

O que aconteceu?

Separados há 8 meses. Segundo a cobertura de Pasin, Belo e Gracyanne já não são um casal há alguns meses, inclusive, já entraram na Justiça com documentação para a separação.

Qual o motivo? O término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Teve traição? Apesar de diversos rumores, a defesa de Gracyanne Barbosa apontou que o relacionamento que a musa fitness manteve com o personal Gilson Oliveira foi depois do término.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", falou Gracyanne Barbosa a Splash.