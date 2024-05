Cel chora após bate-boca na Grande Conquista: 'Quer lacrar em cima de mim'

Fellipe e Cel tentaram esclarecer na tarde de hoje (14) um desentendimento que tiveram nos últimos dias, durante as dinâmicas de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na academia, Fellipe disse que é "mal interpretado" por ter um perfil "ranzinza", e que se sentiu exposto na dinâmica com Rodrigo Faro. "Para mim foi desnecessário e incoerente [sua fala na dinâmica do reality], porque eu sei minha verdade e a hora que eu reclamo", disse. "Eu me incomodo e falo na cara".

Os dois voltaram a tentar se acertar em uma conversa na despensa, e Cel disse ter ficado incomodado por ter sido chamado de "hipócrita". Fellipe manteve a palavra e disse achá-lo "incoerente". "Não preciso de autorização sua pra entrar numa conversa, porque aqui é um jogo", disse. "Não gostei do que você fez, mas te perdoei".

Cel chegou a pedir algumas vezes para que o Conquisteiro parasse de o interromper nas tentativas de se explicar. "[Vou pedir] Para você não me interromper, para você não precisar ficar voltando o assunto. Se eu tivesse terminado de falar, já tinha acabado", disse.

"Você quer lacrar em cima de mim", respondeu Fellipe.

No fim da tarde, Cel desabafou com Bruno e chegou a chorar, dizendo que busca fazer sempre o melhor que pode. O amigo respondeu o acalmando e dizendo que ele tem um bom coração.

MC Mari X Cel

MC Mari também chegou a conversar com Cel mais tarde e disse ter ficado magoada com ele na Dinâmica de Apontamentos, em que também trocaram farpas. "Foi sem nexo", disse para ele.

Mais cedo, ela havia dito para outros Conquisteiros que tinha "preguiça" de conversas sobre Cel.

