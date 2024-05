Zayn Malik foi expulso de aplicativo de namoro após ser acusado de fraude

Zayn Malik, 31, contou que foi expuldo de aplicativo de namoro após ser acusado de fraude.

O que aconteceu

O ex-integrante do grupo One Direction explicou o motivo de ter sido denunciado na plataforma. Zayn contou que foi banido do Tinder porque as pessoas acreditavam que ele estava se passando pelo artista, quando, na verdade, era ele próprio.

Não foi muito bom para mim, para ser honesto. Todo mundo me acusou de fraude. Eles ficam tipo: 'Para que você está usando as fotos de Zayn Malik?'. Fui expulso uma ou duas vezes. Zayn Malik, em entrevista Nylon.

Depois, dessa tentativa pelo aplicativo de namoro, ele afirmou que não está disposto a conhecer alguém no momento. "Estou muito contente e feliz por estar solteiro pela primeira vez na minha vida", contou o cantor.

O cantor namorou durante seis anos a modelo Gigi Hadid, 29. Os dois tiveram uma filha, Khai, 3. Antes do envolvimento com a modelo, o músico foi noivo de Perrie Edwards, ex-Little Mix.