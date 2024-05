Xbox: Braid Anniversary Edition é destaque dos lançamentos da semana; veja

É fã de games e gosta de explorar os mais diversos estilos de jogos? O Xbox traz nada mais, nada menos que 18 lançamentos somente esta semana para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Game Pass.

A marca de consoles de jogos eletrônicos tem como destaque o lançamento de Braid Anniversary Edition. O desafio do game será manipular o tempo para resolver puzzles de plataformas subtis.

Splash mostra para você os outros lançamentos da semana do Xbox:

15 de maio - Awesome Pea 3 (melhorado no Xbox One X)

O capítulo final, agora em forma de um jogo de plataforma de precisão rápida onde você deve correr e pular através de uma série de fases desafiadoras. O que você definitivamente encontrará neste jogo: quase 70 fases diferentes para mostrar sua habilidade, gráficos estilosos em pixel e uma trilha sonora chiptune.

15 de maio - Braid Anniversary Edition (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Controle o fluxo do tempo para resolver quebra-cabeças de plataforma sutis nesta atualização do clássico indie Braid, apresentando arte renovada e comentários detalhados do criador. Viaje de uma casa na cidade através de uma série de mundos interconectados onde o tempo se comporta de maneira estranha, em busca de uma Princesa elusiva.

15 de maio - Electronics Puzzle Lab (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Desperte seu engenheiro interior com os quebra-cabeças de circuitos do Electronics Puzzle Lab! Neste jogo de quebra-cabeça 3D divertido e educativo, sua tarefa é inspecionar placas de circuito e ajustar luzes LED de energia. Sente-se em sua bancada de trabalho, corte fios, vire interruptores e mais enquanto você rastreia o caminho da corrente.

15 de maio - Please Fix The Road

As estradas estão quebradas novamente. E também os caminhos. Calçadas. Lagos. Oh céus. E agora é seu trabalho consertar tudo! Cada nível oferece um conjunto limitado de ferramentas que ajudarão você a levar todos os carros, barcos, trens ou animais do ponto A ao ponto B. Os animais mencionados incluem, é claro, gatinhos, cachorros e? lhamas cor-de-rosa fofinhas.

15 de maio - Time Trap: Hidden Objects Remastered (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Time Trap é um jogo de objetos escondidos que conta uma história de detetive com visuais realistas distintos, quebra-cabeças e desafios. Um jornalista desapareceu após investigar um desastre perigoso. Agora é seu trabalho seguir seus passos e descobrir os segredos da zona de perigo.

15 de maio - Turbo Dash Kart 2024 Racing (Xbox Play Anywhere)

Prepare-se para a corrida de kart definitiva cheia de ação. Escolha seu piloto campeão, personalize seu veículo e domine pistas desafiadoras para se tornar o governante incontestável da selva de asfalto! Aperte o cinto para uma aventura emocionante onde estratégia e habilidade encontram voltas rápidas como um relâmpago.

16 de maio - Read Only Memories: Neurodiver

O game é um esper encarregado de capturar Golden Butterfly, uma entidade psíquica escondida nas memórias dos outros. Jogue como ES88 e junte-se ao seu colega ciborgue GATE e à criatura conhecida como NEURODIVER para ajudar a reparar as memórias que Golden danificou e impedi-los em sua trajetória nesta aventura "psy-fi"!

16 de maio - PO'ed: Definitive Edition (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Um atirador espacial emocionante que apresenta elementos de jogabilidade inspirados nos poderosos jogos Doom e Quake. Jogue como um chef que cai em um planeta alienígena infestado de inimigos extraterrestres.

16 de maio - Musashi vs. Cthulhu

Um jogo de ação rápido em que você assume o controle de Musashi, o guerreiro mais famoso do Japão feudal, enquanto ele luta por sua vida contra monstros indescritíveis. Os inimigos vêm de ambos os lados da tela e devem ser atacados com golpes precisos nos pontos fracos salientes mostrados em seus corpos. Desafie seus amigos para ver quem é o guerreiro mais preciso.

17 de maio - Claws & Feathers 3 (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega inteligente)

Os pássaros e gatos estão de volta em uma nova aventura de quebra-cabeça que os envia voando pela galáxia em busca de um novo lar! Quando um apocalipse zumbi devasta seu planeta natal, os pássaros partem para as estrelas. Mas eles não estão sozinhos. Seus eternos rivais, os gatos, entraram sorrateiramente a bordo e farão de tudo para tornar a jornada desagradável!

17 de maio - FoxyRush (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Foxy é uma pequena raposa que adora comer cerejas. Um dia, seus suprimentos foram roubados! Agora ele deve passar por muitos níveis e coletar todas as cerejas para recuperar seus suprimentos. Corra, pule, deslize nas paredes, agarre-se às cordas e desvie de várias armadilhas e inimigos!

17 de maio - Not Not - A Brain Buster (Xbox PlayAnywhere)

Preparados para desafiar os limites do seu cérebro e testar sua inteligência? O desafio final para quebrar a cabeça finalmente chegou! Faça exatamente o que o cubo diz em um tempo limitado para testar seus reflexos e a velocidade de processamento do seu pensamento.

17 de maio - Outbreak the Fedora Files: What Lydia Knows (otimizado para Xbox Series X|S)

Fenômenos super e extra-naturais ao redor do mundo são oficialmente desautorizados. Nos Estados Unidos, esses fenômenos são investigados extraoficialmente por um esquadrão de elite de agentes conhecidos como Agência Federal de Resposta Orgânica a Desastres, FEDORA. Estas são suas histórias?

17 de maio - Spellcats: Auto Card Tactics (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Experimente a emoção de coletar e invocar uma grande variedade de gatos mágicos, cada um com suas próprias habilidades únicas. Use esses aliados felinos estrategicamente para superar desafios e derrotar inimigos. De um pequeno gato de beco a um majestoso gato da montanha (literalmente uma montanha), o poder desses gatos estará ao seu comando!

17 de maio - Morbid: The Lords of Ire (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

O jogo é uma continuação e reinvenção do aclamado ARPG isométrico Souls-like Morbid: The Seven Acolytes, com o heróico Striver retornando mais uma vez para batalhar contra criaturas horríveis em um mundo escuro e distorcido de dor e sofrimento.