Paolla Oliveira diz que público tem 'voyeurismo' com cenas de sexo na TV

Paolla Oliveira, 42, disse acreditar que o público tem "voyeurismo" por cenas de sexo na TV e explicou como aprendeu a lidar com a própria sensualidade.

O que aconteceu

Oliveira contou que tinha dificuldade para fazer cenas sensuais ou de conotação sexual. Em entrevista ao podcast E Você?, a atriz disse acreditar que "as pessoas são voyeur com cenas assim", embora a sensualidade e o sexo sejam constantes na vida humana. "E digo que essas cenas falam muito mais sobre quem está assistindo, do que quem está fazendo. Para mim é um trabalho, como bater na cara de alguém, fazer um textão, se emocionar, ter que chorar, é tão difícil quanto", destacou.

A atriz admitiu que quis "sair desse lugar da sensualidade" e evitar papéis com essa apelação sexual. "Esse tipo de cena surgiu várias vezes em minha vida e eu quis sair desse lugar da sensualidade. Eu achava que era um lugar ruim que estavam colocando a mulher, que estavam me colocando naquele lugar, e que eu ficar só presa ali e eu não me contentava com aquilo, falava 'não, eu não quero estar aí vou sair', desde as roupas que eu tentava esconder ou quando falavam dessas cenas eu corria o assunto porque não queria falar".

Paolla Oliveira destacou que a mudança aconteceu ao adotar comportamento em que passou a se sentir "confortável" com o próprio corpo e a sensualidade. "Eu me coloquei num lugar muito confortável, que foi de falar assim 'ok, isso faz parte da vida, não tenho problema de fazer essas cenas, meu corpo serve para o meu trabalho, para eu me movimentar por essa vida, sim, [de forma] sensual, sim com curvas, com o corpo que eu posso ter aos 20, aos 30, aos 40, sendo essa potência que tem a força da sensualidade feminina'. Essa troca fiz muito claramente. As pessoas falam 'você está mais bonita', é porque eu estou mais bem colocada nessa potência que a gente pode ser sendo sensual".