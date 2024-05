RM, SKZ, aespa, ZB1, Enha: confira os lançamentos no K-pop

O universo K-pop está cheio de lançamentos. Confira abaixo algumas das novidades:

'Come back to me' mostra mais uma vez a sensibilidade do Namjoon

Na última madrugada de quinta (9) para sexta-feira (10), RM (Kim Namjoon), líder e rapper do BTS, lançou a música "Come back to me" como pré single do seu novo álbum, "Right place, wrong person", que sairá no fim do mês, dia 24 de maio.

Desde a arte divulgada, até os nomes envolvidos no projeto (o diretor da premiada série Beef, Lee Sungjin, dirigiu o MV), todo mundo estava esperando um lançamento mais conceitual, e foi exatamente isso que o rapper entregou. Com quase seis minutos de duração, algo bastante fora do padrão atual que é muito voltado para hits rápidos e fáceis de viralizar no TikTok, Namjoon mais uma vez foi lá e mostrou que o objetivo dele é contar histórias. E poucas pessoas têm o dom que ele possui com elas.

No vídeo, ele vive várias vidas, diversos pontos de vista, incluindo ser um bebê. É interessante para quem acompanha a carreira dele desde o início, ver a evolução como artista e principalmente vocalista. Aqui faz mais sentido do que nunca a transição de Rap Monster para RM; calmo, maduro, contando suas dores e angústias de uma forma diferente e não menos eficaz.

Com (e sem) Charlie Puth, Stray Kids brilha nos vocais

Já Stray Kids veio com um lançamento que trouxe uma certa divisão no fandom por envolver Charlie Puth, uma figura consideravelmente controversa dentro e fora do k-pop, seja por declarações ou apoios políticos duvidosos. Com isso, nem todo mundo viu de forma positiva o lançamento de "Lose My Breath".

No entanto, apesar de todas as críticas, Puth sabe escrever hits e aqui ele fez uma música que mostra um lado bem diferente do que SKZ vinha fazendo recentemente. Me fez lembrar lá do início, I am you, e esse sentimento nostálgico é muito bem vindo.

A versão com Charlie realmente tem "muito" do cantor, mas sabendo disso, fizeram alguns remixes e um com destaque pros rappers. Changbin, que mal apareceu na versão original, brilha. Tanto os vocais quanto a coreografia peculiar com os dedos apontando para os olhos, são uma tentativa de algo diferente, mais rádio americana, e como o k-pop se movimenta cada vez mais para esse mercado, é interessante.

o Felix, Binnie e Hyunjin aqui???!!?!!!! Q INCRÍVEL



LOSE MY BREATH REMIXES OUT NOW #LoseMyBreath_StrayKidsVer@Stray_Kids pic.twitter.com/v3b4knLsyN -- ?Julia by binnie? (@ellskz_) May 13, 2024

Vampiras superpoderosas, aespa retorna com 'Supernova'

É impressionante como em pouco tempo de carreira as aespa conseguiram imprimir não somente um som mas uma estética muito particular delas. Não, elas não inventaram a roda, e já vimos vários daqueles elementos anteriormente, mas a forma como eles são trabalhados com o grupo é muito bem pensada (e produzida).

"Supernova", é o pré single do disco "Armageddon" que sairá no próximo dia 27, o primeiro álbum completo (full) do grupo. Com tantos hits nas costas, é impossível não ficar animada para saber que outras músicas vão se instalar nas nossas timelines pelos próximos meses.

Mais uma vez temos um MV cheio de figurinos futuristas, Karina vampirona, botas de causar inveja a qualquer Fashion Week, Winter loira e uma música com as já conhecidas mudanças de beat que viraram marca registrada do grupo. Temos aqui mais uma vitória do Dem Jointz, que usou a icônica "Planet Rock" como sample da produção.

ZB1 volta com um ótimo repertório no seu novo disco

Tive que assistir "Feel the POP" três vezes para entender que o conceito é realmente ser uma obra surrealista. E funciona. Cowboys num video game? O sonho de trabalhadores cansados das horas de trabalho intermináveis? Uma versão kpoper de "Rivais" da Zendaya? Sim para tudo.

Tanto a title "Feel the POP", quanto o terceiro mini álbum do grupo, "You had me at HELLO", são uma mistura muito doida de referências, sons e conceitos. O álbum parece uma playlist, mas uma playlist muito boa, cheia de músicas ótimas. Só não parecem pertencer ao mesmo universo.

O maior destaque do disco é o pré-single "Sweat", que é realmente um excelente lead para o disco, além da ótima "Dear eclipse", sexy sem ser vulgar, e por fim "Hello", uma linda balada que mostra que o grupo tem vocalistas muito acima da média.

Em álbum especial, ENHYPEN amplia projeto transmidiático

Ainda na era sombria, saíndo do ótimo "Dark Blood", lançado em maio do ano passado, ENHYPEN lançou o disco especial "Dark Moon - Memorabilia", que faz parte do universo criado/conceito do grupo (chamamos isso de lore). Dark Moon é um projeto em forma de webtoon (quadrinhos digitais) da HYBE com a NAVER Webtoon, e que possui parceria também com o Wattpad com histórias paralelas (sim, perfeito para os fanfiqueiros). É o primeiro grupo da empresa a lançar um álbum físico para uma história original HYBE.

O disco já começa vencendo pois não temos uma faixa de abertura com narração (peço perdão, mas precisamos superar isso). Em seis faixas e com pouco menos de vinte minutos de duração, Memorabilia talvez seja a melhor obra que o grupo lançou até agora.

É interessante que os dois maiores destaques do disco sejam as músicas de units. Primeiro "Teeth", com Heesung, Jungwon, Sunoo e Ni-ki, e depois "Lucifer", com Jay, Jake e Sunghoon. Ambas as músicas lembram muito 5S0S no seu melhor, porém com as características dos Enha, tanto performáticas quanto estilísticas.

Além disso, o disco vem dentro de uma lata que parece aquelas de biscoitos que as vós usam depois para guardar kit de costura. Conceito, música boa e presença em diversas mídias. O grupo venceu.