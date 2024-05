Qual o tamanho da tragédia no RS? IA simula água de 5 m em outras cidades

Cerca de 538 mil desalojados, mais de 77 mil em abrigo, 450 cidades alagadas, diz a Defesa Civil, um número maior que a população de oito capitais brasileiras. As consequências dos temporais no Rio Grande do Sul são visíveis, mas é difícil ter noção do tamanho do estrago.

O nível do Guaíba voltou a subir e chegou a 5,04 metros em Porto Alegre, de acordo com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). A previsão é de que a cota chegue ao pico de 5,5 metros nos próximos dias. O recorde histórico é de 5,35 metros, registrados no último dia 5.

Para se ter uma ideia do tamanho do alagamento nas cidades gaúchas, pedimos às ferramentas de inteligência artificial que calculassem a mesma extensão de água em algumas cidades do mundo, usando um ponto de referência muito conhecido como base. Veja abaixo o resultado aproximado:

Inglaterra

Simulação no Big Ben, em Londres Imagem: Arte/UOL

Simulação na London Eye, em Londres Imagem: Arte/UOL

Brasil

Simulação no Cristo Redentor, do Rio de Janeiro Imagem: Arte/UOL

Simulação da Avenida Paulista, em São Paulo, alagada Imagem: Arte/UOL

França

Simulação caso evento climático extremo atinja Paris Imagem: Arte/UOL

Egito

Simulação nas pirâmides do Egito Imagem: Arte/UOL

Austrália

Simulação de inundação na Ópera de Sydinei Imagem: Arte/UOL

Itália

Simulação de enchente na Torre de Pisa Imagem: Arte/UOL

Visualização do que seria o Coliseu inundado Imagem: Arte/UOL

Também comparamos abaixo o tamanho do estrago na região metropolitana de Porto Alegre com outras capitais brasileiras. A extensão da mancha foi calculada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que está monitorando o avanço das águas em Porto Alegre e no entorno, principal área afetada.

*Com informações do Estadão Conteúdo