Guipa cai no choro ao se declarar para Kaio: 'Preciso da sua ajuda'

Guipa se emocionou enquanto desabafava com Edlaine e Kaio Perroni na manhã de hoje (14) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Guipa se abriu com a dupla de amigos e disse que teve uma crise de ansiedade após a dinâmica de apontamentos — que gerou a discussão entre ele, Taty Pink, Rambo e Bruno Cardoso. "Fui chamado de mentiroso", lembrou.

Edlaine concordou com Guipa, que respondeu achá-la "uma grande surpresa". "Além de te achar uma das pessoas mais claras no jogo, de maior coração, o fato de você estar trocando essa ideia comigo, me dá até vontade de chorar".

Ele também disse a Kaio que negou quando pediram para ele votar no amigo. "Só o fato de vocês estarem sentados, olhando para mim e sem pressa de levantar, já ganharam meu respeito 10 vezes mais", disse.

Os três se abraçaram e Edlaine foi para cozinha. Nesse momento, Guipa se declarou uma segunda vez para Kaio, em lágrimas: "Conta comigo, e se um dia você ver que eu pisei na bola, ou fiz algo errado, pode me falar, eu preciso da sua ajuda. Você é muito humano, me ajudou de coração", disse.

