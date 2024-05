Gracyanne Barbosa exibe barriga chapada e cintura fina: 'Cardio ok'

Gracyanne Barbosa exibiu seu abdômen chapado e a cintura fina ao dar bom dia aos seus seguidores na terça-feira (14).

O que aconteceu

A influenciadora exibiu a barriga chapada nos Stories, flexionando ela e mostrando também a cintura fina.

"Bom dia. Cardio ok", escreveu Gracyanne junto com a foto.

Em Stories seguintes, ela registrou o momento em que se arrumava e tomava café.

Recém-solteira após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne contou ontem (13) que vem recebendo alguns mimos, mas sem a identificação do remetente.

Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estava em São Paulo e recebi um buquê de flores em São Paulo. No Rio, recebi um buquê de fores no Rio, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia Gracyanne Barbosa

A musa fitness questionou se seria a mesma pessoa e pediu para que ela se identificasse. "Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente, mas esse não tem nada."