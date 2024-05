Homem-Aranha Noir vai virar série live-action estrelada por Nicolas Cage

Após dublar o Homem-Aranha Noir nos filmes do Homem Aranha no Aranhaverso, Nicolas Cage voltará a dar vida ao personagem, desta vez, em uma série live-action da Prime Video. De acordo com a Variety, há tempos havia uma especulação de que o ator viveria o papel, mas só agora ele foi confirmado oficialmente.

"Expandir o universo Marvel com Noir é uma oportunidade única e especial e estamos honrados em trazer esta série aos nossos clientes globais do Prime Video. O extremamente talentoso Nicolas Cage é a escolha ideal para nosso novo super-herói e a talentosa equipe de produção com Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e a incrível equipe da Sony está dedicada a expandir esta franquia da maneira mais autêntica", declarou Vernon Sanders, chefe da Amazon MGM Studios.

Segundo a sinopse oficial da série, a trama contará a história de um investigador particular (Cage) envelhecido e sem sorte na Nova York dos anos 1930, que é forçado a lidar com sua vida passada como o único super-herói da cidade. Essa é a primeira vez que o personagem será retratado em live-action.

Vale lembrar que este não é o primeiro projeto da Prime Video relacionado com o universo do super-herói. Anteriormente, a plataforma de streaming já havia anunciado outra série live-action chamada Silk: Spider Society, para contar a história da heroína Teia de Seda. Homem-Aranha Noir ainda não tem previsão de produção nem de estreia.