A Grande Conquista: Baronesa e Rambo veem replay de fofoca e definem alvo

Como Donos da semana, Baronesa e Rambo puderam assistir na madrugada de hoje (14) a vídeos de outros jogadores criticando a dupla em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Baronesa e Rambo foram convidados por Fred, a inteligência artificial do reality, para uma sessão de cinema.

A dupla acabou se deparando com dois vídeos. Em um deles, Dona Geni chorava na Vila e dizia que Baronesa fingia ser boazinha, mas ficava "lambendo os Donos".

Rambo, por sua vez, assistiu a Fernando criticando seu jogo no reality. No vídeo, Fernando dizia que Rambo era contraditório por pregar "paz e amor" e balançar a barra de ferro que fez Maysa se desequilibrar na última prova do Vila. O Conquisteiro disse que já esperava esse discurso de Fernando.

A dupla de Donos também conversou sobre quem indicariam à Zona de Risco e acabaram por apostar em Hideo.

