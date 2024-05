Huck viaja ao RS para ver vítimas da tragédia: 'Olhar no olho das pessoas'

Luciano Huck viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar a tragédia em meio às enchentes provocadas pelas fortes chuvas. O apresentador afirmou que precisava olhar no olho das pessoas.

O que aconteceu

Em stories divulgados no Instagram, o apresentador do Domingão com Huck (Globo) contou sobre o motivo de ir ao RS. "Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância, eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia".

O apresentador visitou abrigos no estado gaúcho. "Nesse abrigo estão dezenas de famílias", disse ele. "A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas família. Eu quis levar um pouco de carinho", acrescentou o apresentador.

Em outro momento, ele mostrou entrosamento com as crianças do local. "As crianças me pediram para ligar para MC Daniel. Será que ele atendeu? Atendeu", contou.

Além disso, Luciano conversou com as crianças, mostrando elas fazendo tarefa escolar e conversou com voluntários, mostrando as doenças.

É sempre assim...Eu venho achando que vou trazer carinho, mas acabo recebendo ainda mais de volta. Luciano Huck

Em seguida, ele fez um desabafo ao acompanhar de perto relatos das vítimas das enchentes no estado gaúcho. Ele conversou com gaúchos que perderam suas casas.

Depois de tantos dias com o coração apertado, vim olhar olho no olho dessas pessoas. Huck

"Gente muito forte que, passada essa emergência, merece uma reconstrução rápida. O povo gaúcho é incrível, contem comigo", finalizou ele.