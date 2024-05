Meryl Streep é homenageada em cerimônia cheia de emoções na abertura de Cannes

CANNES (Reuters) - O Festival de Cinema de Cannes teve início oficialmente na noite desta terça-feira, quando as celebridades passaram pelo tapete vermelho do luxuoso Grand Theatre Lumiere para homenagear a atriz de Hollywood Meryl Streep antes de se acomodarem para assistir ao filme de abertura deste ano, "The Second Act"

O elenco da comédia francesa, incluindo Lea Seydoux e Vincent Lindon, foi acompanhado pela atriz Jane Fonda, pela modelo Heidi Klum e por Messi, a estrela canina do vencedor da Palma de Ouro de 2023, "Anatomia de uma Queda", assim como pelo júri deste ano, liderado por Greta Gerwig.

Antes da cerimônia, o cantor francês Zaho de Sagazan cantou "Modern Love", de David Bowie, nos corredores do teatro para homenagear a cena de dança em preto e branco de Gerwig em "Frances Ha".

Gerwig cantou junto e pareceu visivelmente tocada pela apresentação quando Zaho de Sagazan subiu ao palco para beijar sua mão.

O público aplaudiu Streep por alguns minutos quando ela subiu ao palco com um vestido branco simples e óculos de armação preta, recebida pela atriz francesa Juliette Binoche em um vestido vermelho.

"Você mudou a maneira como vemos as mulheres no mundo do cinema", disse Binoche, que tentou controlar a respiração enquanto chorava durante seu discurso.

Streep -- cuja longa lista de filmes inclui "A Morte lhe cai Bem", "Mamma Mia!" e "A Dama de Ferro" -- listou as pessoas a quem gostaria de agradecer.

"É como olhar pela janela de um trem-bala", disse, sobre a montagem de todos os seus filmes.

"Minha mãe, que geralmente estava certa sobre tudo, me disse: 'Meryl, querida, você vai ver. Tudo passa tão rápido. Muito rápido'. E assim foi. Exceto pelo meu discurso", disse Streep à plateia.

(Reportagem de Miranda Murray)