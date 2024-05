Ex-BBB Victor Hugo rebate após mulher passar mal em reality: 'Sabe riscos'

Os participantes de A Bolha, reality online do ex-BBB Victor Hugo, foram surpreendidos com uma "prova radical" no início do programa, que deixou uma das candidatas enjoada.

No Central Splash de hoje (14), Chico Barney relembrou a prova, que consistia em beber dois litros de água no menor tempo possível. Carol Versa, uma das candidatas, se retirou após a prova para vomitar.

"Mas antes de cada prova, eles são obrigados a ter sempre alguém acompanhando — e caso não tenham ninguém, precisam entregar um termo de responsabilidade por escrito", explicou Victor Hugo em entrevista ao Central.

Segundo o ex-BBB, houveram várias "infrações ao limite" durante o reality. "A gente está aqui para se divertir, brincar, mas todo mundo sabe seu limite. Ali, não tinha ninguém forçando a participante a fazer algo além de seu limite", explicou, citando outros participantes que desistiram da prova.

A responsabilidade sobre o conteúdo que eles produzem é deles. Nós somos veículos; estaremos sempre fazendo um filtro e alertando Victor Hugo

O apresentador ainda disse que o reality tem regras de segurança e que os participantes podem solicitar psicólogo, assistente social e médicos 24 horas.

Comparações com Sheherazade e aposta na Globo

Victor Hugo também elogiou a apresentação de outro reality show, que está no ar na Record. "Espero sair de tudo isso amigo da Rachel Scheherazade, porque ela é maravilhosa", disse.

"Por motivos óbvios, eu não estou conseguindo acompanhar A Grande Conquista, porque é no mesmo horário [da Bolha]", declarou. "Mas vi alguns vídeos e acho que ela está se saindo bem. São realities completamente diferentes, não me sinto capaz de julgar".

O apresentador ainda disse estar em busca de patrocinadores para seu reality show e ter o sonho de vê-lo no streaming — mais especificamente, no Globoplay.

Ele elogiou a produção do Big Brother e disse estar disposto a trabalhar para a Globo. "Seria um sonho voltar para o BBB, na produção. Como participante, não, obrigada", disse.

Assista à íntegra do Central Splash:

