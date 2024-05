Cissa Guimarães carrega caixão do ex-marido, Paulo César Pereio

Cissa Guimarães esteve presente no velório do ex-marido, Paulo César Pereio, que aconteceu no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz ajudou a carregar o caixão estava acompanhada dos filhos João Velho e Thomáz Velho, fruto do relacionamento de Cissa com Paulo César.

O relacionamento dos dois durou 15 anos, de 1975 a 1990.

Cissa Guimarães no velório de Paulo César Pereio Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Ator tratava doença hepática

Pereio morreu aos 83 anos no domingo (12). Ele tratava uma doença hepática avançada e chegou ao hospital durante a madrugada já em estado grave, noticiou o Fantástico (Globo).

Artista trabalhou na TV, no teatro e no cinema, participando de mais de 60 filmes. Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Babenco estão entre os famosos cineastas que já trabalharam com o artista. Em 1978, participou do filme "Assim Era a Pornochanchada".

Ator também se destacou em novelas. Entre os principais trabalhos na televisão estão "Partido Alto", "Roque Santeiro", "Mandala", "Salvador da Pátria", "A Viagem" e "Duas Caras".