Tom Pelphrey: quem é o ator que surpreendeu com cena de ereção explícita

Tom Pelphrey, 41, está no centro dos holofotes após uma cena explícita de excitação masculina viralizar. A minissérie "Um Homem por Inteiro" (Netflix) mostrou o personagem do ator ficando com o pênis ereto.

Quem é o artista

Pelphrey nasceu em Howell, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é bacharel em artes pela Rutgers University (Mason Gross School of Arts).

Ator começou a carreira profissional em 2007, quando fez participações nas séries "The Burg" e "Numb3rs". O primeiro filme veio no ano seguinte, quando entrou para o elenco do filme "Leis da Vida".

Astro também trabalhou em produções como "The Girl Is in Trouble", "The Good Wife", "Lições da Vida", "A Cry from Within", "CSI: Miami" e "Banshee". Ele também fez o personagem Jonathan Randall na série "Guiding Light" - drama televisivo que ficou 72 anos no ar.

Personagens mais conhecidos são Ward Meachum, de "Punho de Ferro" (2017), e Ben Davis, de "Ozark" (2017). A artista esteve no Brasil para participar da CCXP Tour Nordeste, no mesmo ano. "'Punho de Ferro' levou seis meses para ser gravado. Fiz uma pausa de apenas uma semana e já comecei as gravações de 'Os Defensores'."

Ele interpreta Raymond Peepgrass na minissérie "Um Homem por Inteiro" (Netflix). A produção estreou no começo deste mês e, desde então, gerou vários debates. A minissérie é protagonizada por Jeff Daniels e acompanha a história de um magnata do setor imobiliário de Atlanta, nos EUA.

Pelphrey vive um relacionamento com Kaley Cuoco, conhecida por seu papel como Penny em "The Big Bang Theory". A primeira filha do casal, Matilda, nasceu em 2023.

Apresento Matilda Carmine Richie Pelphrey, a nova luz de nossas vidas! Estamos muito felizes e gratos por este pequeno milagre. Obrigada aos médicos, enfermeiros, família e amigos que nos ajudaram enormemente nos últimos dias. Somos abençoados. Kaley Cuoco, no Instagram

Ator tem pouco mais de 248 mil seguidores no Instagram. Por lá, ele compartilha bastidores de trabalhos e momentos em família. A última publicação foi uma homenagem ao Dia das Mães. "Obrigado a todas as mulheres incríveis que tornaram a vida da Matilda tão cheia de amor e luz."