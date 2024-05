Virada Cultural 2024 na zona norte: veja programação de shows e horários

Está chegando a hora! Repetindo os moldes do ano passado, a Virada Cultural do Pertencimento 2024 acontece no fim de semana dos dias 18 e 19 de maio com 12 arenas e 22 palcos espalhados em diversas regiões, além das atividades realizadas nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal da Cultura e de parceiros como o Sesc-SP.

Além dos esperados shows de Michel Teló, Pablo Vittar, Maria Rita, Léo Santana e Joelma, o público terá acesso a exposições, teatro e dança.

Confira as atrações da zona norte:

Arena Brasilândia

Av. Inajar de Souza, 2298



Palco Brasilândia/Freguesia do Ó



Edi Rock

Uma das vozes dos Racionais MC's, Edi Rock apresentará sucessos que o transformaram em um dos nomes mais importantes do rap nacional.

data: 18/05

horário: 17:00

Marvilla

Em 2023, a cantora fez parte do elenco do Big Brother Brasil, da TV Globo. Após sua saída do reality, ela fez sua primeira turnê internacional em Portugal, foi a atração principal do palco Factory no The Town e fez sua estreia nas passarelas no São Paulo Fashion Week. A artista ainda lançou o EP "Minha Vvez".

data: 18/05

horário: 19:00

L7nnon se apresenta no dia 18/5, na Virada Cultural Imagem: Eduardo Martins/AgNews

L7nnon

O rapper chegou ao topo do Spotify Brasil com os sucessos "Ai Preto" e "Desenrola, Bate, Joga de Ladin", ambos impulsionados por trends do TikTok.

data: 18/05

horário: 21:00

Banda Fera Nenem

Em 2017 a banda lançou o álbum "Fera Neném", finalista do Prêmio Profissionais da Música, com o qual circulou em diversos locais de São Paulo. Em 2023 a banda entrou em estúdio para gravar seu segundo disco "Xi, deu zebra!".

data: 19/05

horário: 13:00

Nicoli Francini

Artista gospel em ascensão, escreve suas músicas e toca piano. As suas influências musicais caminham pelo pop, folk, country e clássico.

data: 19/05

horário: 15:00



Mumuzinho

Ex-jurado do The Voice Brasil, o carismático Mumuzinho é referência no mundo do samba com sua voz potente e alegria

data: 19/05

horário: 17:00

Fenômeno na internet, Hungria é atração da Virada na Zona Norte Imagem: Carolina Demper/Divulgação

Hungria

Fenômeno na internet, Hungria conquistou o público com músicas que retratam a vida dos jovens, baladas e a relação com dinheiro

data: 19/05

horário: 19:00

Palco Rio da Pedra



Marquinho Sensação

O sambista prepara o segundo DVD e a primeira música de trabalho já está em execução nas principais rádios do país: "Quem Te Protege, Não Dorme".

data: 18/05

horário: 18:00



Rincon Sapiência

Após mostrar os singles "Xona" (2023) e "Jogo de Cintura"(2024), o terceiro álbum de estúdio do rapper paulistano Rincon Sapiência, "Um corpo preto", tem lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. O show da Virada Cultural pode contar com as múltiplas visões da periferia e o novo momento do artista

data: 18/05

horário: 20:00

Sarah Beatriz

Cantora carioca gospel apresenta o repertório que a consolidou no gênero com apenas 23 anos.

data:19/05

horário:14:00



Sandra de Sá

A cantora desfila com clássicos do seu repertório, como Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye Tristeza, Olhos Coloridos, em um show com emoção e talento.

data: 19/05

horário: 16:00

Arena Parada Inglesa

Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400

Palco Parada Inglesa

Xamã se apresenta no Palco Parada Inglesa, na Virada Cultural 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Xamã

Impulsionado pelo sucesso de "Malvadão" e a participação como na novela Renascer, o rapper Xamã é hoje o cantor mais ouvido do país. O show do galã promete lotar a Parada Inglesa.

data:18/05

horário: 19:00

Gloria Groove

O novo projeto da cantora, "Serenata da GG", abraçou os gêneros de pagode e R&B. Em mais uma apresentação na Virada Cultural, evento do qual a drag queen é presença constante, o público pode esperar boas novidades

data: 18/05

horário: 21:00

Gloria Groove apresenta seu projeto 'Serenata da GG', na Virada Imagem: André Porto/UOL

Abrakbça

ABRAKBÇA traz ao palco uma viagem pelo mundo do hip-hop convidando o público a viajar por beats, scratches, coreografias e rimas.

data: 19/05

horário: 13:00

Bruninho e Davi

A dupla do Mato Grosso do Sul soma mais de meio bilhão de views no YouTube e é uma das grandes referências no sertanejo. A dupla se destacou com o hit "Onde Nasce o Sol", com participação de Jorge & Mateus.

data: 19/05

horário: 15:00

Fundo de Quintal

Formado no Rio de Janeiro na década de 1970, o grupo surgiu a partir das rodas de samba, tornando-se ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode. Em 2021, completou 45 anos de carreira

data:19/05

horário:17:00

Palco Rio Piatã

Luccas Carlos

O artista é conhecido por suas composições românticas, refrões e melodias com influência do R&B

data:18/05

horário:18:00

Shaodree

Luke Gabriel vem causando ótimas impressões na cena do Trap Br. Nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, desde pequeno foi sendo influenciado pela cultura estadunidense, pelos clipes de R&B que passavam na MTV. Chama atenção na track a originalidade de quem viveu o que viveu, um jovem negro, oriundo da periferia de uma grande capital, que tem a real vivência sobre o que está cantando.

data:18/05

horário: 20:00

Brincadeira de Todos os Tempos

data:19/05

horário: 10:00

Marcelo Aguiar

O artista já lançou 13 álbuns e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em 2022 lançou o single "Vai Passar"

data: 19/05

horário: 14:00

Ivo Meirelles

Ivo passeia com total desenvoltura por vários estilos musicais e é conhecido pelas fusões rítmicas do samba com a música pop, funk e soul.

data:19/05

horário:16:00



Casa de Cultura Freguesia do Ó



Quiçá

Com números de monociclo, malabarismo, acrobacia, mágica e palhaçaria, os artistas surpreendem o público com suas habilidades e suas excentricidades. Com momentos de risadas garantidas, "Quiçá" oferece uma experiência circense instigante

data:19/05

horário:11:00



Royce do Cavaco

O cantor, compositor e músico royce do cavaco canta todos os sucessos de 09 (nove) de seus cds gravados, também prestando uma homenagem a diversos compositores, como Roberto Ribeiro, Adoniran Barbosa, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Paulo Vanzolini, entre outros.

data:19/05

horário:17:00



Kivia Pascoal

A alagoana começou a cantar profissionalmente aos 11 anos. Atualmente, faz shows em grandes casas de música sertaneja de São Paulo.

data:19/05

horário:18:00

Casa de Cultura Tremembé

R. Maria Amália Lopes Azevedo, 190

Far From Alaska, bando do Rio Grande do Norte, se apresenta na Virada, em São Paulo Imagem: Divulgação/Riot Games

Far From Alaska

O trio do Rio Grande do Norte é formado por Emmily Barreto (vocal), Cris Botareli (Guitarra, sintetizador e vocais) e Rafael Brasil. A banda de rock conta com mais de 60 milhões de reproduções nas plataformas digitais e mais de 6 milhões de visualizações no canal oficial no Youtube

data:19/05

horário: 13:00

Mateus Fazeno Rock

Com repertório de músicas autorais de Mateus Fazeno Rock, o show FZNRCK traz as faixas do "Rolê nas Ruínas" (2020), que já soma 357 mil plays só no Spotify, e músicas do "Jesus não Voltará".

data:19/05

horário: 15:00

O cearense Mateus Fazeno Rock, que faz show na Virada Cultural 2024 Imagem: Hanah Carvalho/Divulgação

Mc Tuto

O artista está levando o funk a novos patamares e se colocar como um símbolo de resistência e para quem encontra na música uma forma de expressão e identidade.

data:19/05

horário: 20:00

Teatro Alfredo Mesquita

Av. Santos Dumont, 1770

A Julieta e O Romeu

A atriz Mafalda Mafalda e seu jovem estagiário, Zabobrim, orgulhosamente apresentam seu repertório de cenas clássicas do famoso escritor William Shakespeare.

data: 18/05

horário: 21:00

A Pequena Semente do Tempo

Julieta é uma menina de 7 anos, brincalhona, arteira e curiosa como qualquer criança de sua idade. Seu avô Nono é um senhor sábio, contador de histórias, e grande amigo de um tal de... tempo.

data:19/05

horário: 11:00

Os Três Sobreviventes de Hiroshima

Três sobreviventes do primeiro ataque nuclear contam suas histórias sobre suas vivências junto a uma das mais dramáticas tragédias da humanidade. Eles estavam lá em 6 de agosto de 1945 e depois migraram para o Brasil.

data: 19/05

horário: 19:00

Casa de Cultura Vila Guilherme

Praça Oscar da Silva, 110

Quanta Palhaçada!

Um espaço para crianças de todas as idades brincarem e conviverem por meio de esculturas em balão, música e muito circo

data:19/05

horário: 10:00

Tradição Paixão e Circo

Viver cada dia como se fosse o último. O ditado da sabedoria popular chegou a um dono de um circo que, diante dos apelos e da concorrência desleal da tecnologia, anuncia o encerramento de suas atividades, para desalento e indignação de quem trabalha no circo e para aqueles que trabalham fora dele.

data:19/05

horário: 14:00

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641

Revoada Cantante

Um time de músicos se uniu, criando um repertório de canções nascidas do universo de livros do acervo de Thayame Porto, promovendo a cultura letrada das periferias aos centros das cidades onde atua.

data: 19/05

horário: 12:00

Biblioteca Menotti Del Picchia

Rua São Romualdo, 382 - Vila Barbosa



Bumba meu Boi do Novo Mundo

O público é inserido na apresentação com a alegria da roda, cantigas, poesias e brincadeiras que determinam a grande energia do espetáculo.

Data: 18/05

Horário: 11:00

Vaivém

Espetáculo que acontece em meio a mudanças: de aparência, de lugar, de função. Um jogo de transformações, uma transposição poética das mudanças que acontecem em nossas vidas.

Data: 18/05

Horário: 13:00



Biblioteca Brito Broca

Avenida Mutinga, 1425



RAPadura Xique-Chico

A mistura do rap com a tradição da cultura popular brasileira apresenta a fala do nordeste, da seca, do agricultor, da mulher rendeira e também fala da cidade, dos processos de urbanização e dos sentimentos contemporâneos.

Data: 18/05

Horário: 13:00