Anitta faz ode a todas as fés e mostra devoção ao Candomblé em novo clipe

Anitta lançou o clipe de "Aceita" no início da tarde de hoje (14) e homenageou o Candomblé, sua religião. A canção faz parte do novo disco, Funk Generation.

Ela aproveita para homenagear outras religiões, como católicos e evangélicos.

O vídeo é em preto e branco e mostra a cantora usando branco e sem maquiagem. Ela também aparece sem roupas, em momentos de adoração e recebendo banhos.

O Orixá que rege a funkeira é Logun Edé. Ela é ekedi, aquela que cuida do orixá enquanto ele está incorporado durante o culto.

A cantora publicou fotos em seu perfil do Instagram para mostrar seu amor e devoção. Ela contou depois ter perdido cem mil seguidores. "Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", escreveu.

Nos comentários do post , famosos saíram em defesa da cantora. "A importância desse post", disse Teresa Cristina. "Eu te amo, ekede, Larissa de logun edé! Logun ô akofá", afirmou Paulo Vieira.

"Obrigada por dar visibilidade e amor a essa religião que sofre tanto preconceito", comentou Alice Wegmann. "Axé! A força dos orixás! Que a força da natureza esteja sempre presente e iluminando os caminhos!", destacou Silvero Pereira. "Você é foda e seu trabalho mais ainda!", escreveu a ex-BBB Pitel. "Astúcia de caçador, paciência de pescador, Logunedé é demais", afirmou Marina Sena.

Anitta, 31, procurou o candomblé há 10 anos para agradecer o sucesso. A cantora conheceu a religião ainda na infância.

Famosa esteve no terreiro do pai de santo Sérgio Pina, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em julho de 2013. À época, ela havia estourado com a música "Show das Poderosas". A informação é do jornal Extra.

Cantora conheceu a religião por influência do pai, Mauro, ainda na infância. "Foi passando de pai para filho por anos e anos, lá em Minas Gerais ainda", explicou a artista, em publicação no Twitter, em 2020. A mãe, Miriam, apresentou o catolicismo para ela.