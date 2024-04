Summer Breeze Brasil: Pintores tatuadores expõem telas no festival em SP

Ao entrar no Summer Expo Tattoo, parte do festival Summer Breeze localizado no auditório Simón Bolívar, é possível ver logo de cara inúmeros estandes de tatuagem e de venda de discos.

No entanto, um pouco escondido, quadros com pinturas góticas estão expostos. O alto nível de qualidade das obras chama atenção. Apesar de lucrarem com a venda de telas, os artistas também atuam como tatuadores. No caso do paulistano Arthur, o faturamento com a venda de quadros ainda é baixo.

"Eu espero um dia ter no mínimo 50% do meu ganho vindo da venda dos quadros. Hoje em dia, eu diria que mais de 90% vem da tatuagem", explica.

Arthur estava com um tela em produção no estande, da qual diz já ter investido 50 horas de trabalho - apesar de aparentar estar apenas no início. Ele mostra à reportagem de Splash que somente o desenho, feito no tablet em um programa chamado Pro Create, levou mais de cinco horas.

"É um trabalho de muito detalhe. A primeira etapa é fechar o desenho no Pro Create, programa que a maioria dos tatuadores usam para criar. Depois disso, faço a estruturação com carvão na tela e parto para a pintura", explicou.

Pintores tatuadores aproveitaram o Summer Breeze para expor seus trabalhos Imagem: Victor Rocha/UOL

No outro estande a expor quadros, o artista Thoca, de Arujá (SP), pinta telas que fogem um pouco do estilo dark e gótico, como de referência oriental.

"Acabo fazendo bastante coisa também além do gótico, como o oriental e o clássico. Um destes que estou expondo é o Horioshi III, uma referência na tatuagem e que está em atividade aos 83 anos", conta.

Assim como Arthur, Tchoca tatua além de pintar. Ele combina as atividades há 20 anos, mas vendeu sua primeira tela há 15. No Summer Breeze 2024, suas bandas preferidas são Biohazard, Ratos de Porão e Anthrax.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024