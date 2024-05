Saryne: Falsidade? Tatá Werneck deu 'fora fofo' em Alane após citar Grazi

Alane e Tatá Werneck trocaram mensagens de forma pública nas redes sociais após a ex-BBB dizer que gostaria de ser "a nova Grazi" em entrevista a Lucas Pasin.

A humorista elogiou Alane e disse que ela não precisaria ser "a nova Grazi", o que deixou em dúvida se a mensagem teria uma crítica por trás, disse Pasin no Central Splash de hoje (13).

"Foi um fora fofo. Tipo assim: 'Não gostei do que você falou, mas gosto de você e vou dar uma segunda chance; comentar de um jeito fofo para você se ligar numa próxima'", opinou Bárbara Saryne.

Alane ainda respondeu o comentário de Tatá, agradecendo e concordando com a humorista. "Amo esse tom falso fofo, de 'estou te agradecendo, mas dando uma alfinetada também'", opinou Pasin.

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso