Tempestade solar bagunça sinal de GPS e afeta máquinas agrícolas

No último fim de semana, a Terra foi atingida por tempestades solares, causando auroras boreais e austrais em várias partes do mundo. Apesar de gerar belas imagens do céu colorido à noite, o fenômeno causou problemas pontuais em sistemas de GPS de precisão, usados na agricultura, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Tempestade solar (ou tempestade geomagnética) ocorre quando uma grande bolha de gás superaquecido, conhecida como plasma, é ejetada da superfície do sol e atinge o campo magnético da Terra.

Se por um lado, o fenômeno gera imagens bonitas nas extremidades da Terra - aurora boreal (no norte) e aurora austral (no sul) —,o campo magnético da tempestade pode induzir corrente elétrica em linhas de energia, podendo causar blecautes.

Outro problema é que a tempestade solar pode afetar o funcionamento de satélites, que fazem medições relacionada à meteorologia na Terra ou nos ajudam a nos localizar na Terra, como o GPS (Sistema Global de Posicionamento).

De acordo com o site 404 Media, máquinas agrícolas de precisão guiadas por sistemas de GPS nos Estados Unidos começaram a apresentar problemas na última sexta-feira (10), com a falha se estendendo pelo fim de semana.

Segundo aviso do site da Landmark Implement, uma empresa que ajuda na implementação de máquinas agrícolas da marca John Deere, sistemas de GPS estavam desregulados a ponto de equipamentos errarem quase 30 centímetros do local onde ela devia operar. Pode parecer pouco, mas as linhas de plantação são tão pequenas, para o melhor uso do solo, que máquinas pouco precisas poderiam arruinar o produto a ser colhido, por exemplo.

"Aconselhamos que vocês fiquem de olho na orientação por linhas [executados pelas máquinas]", diz o comunicado para usuários de máquinas afetadas, recomendando que eles desligassem uma função automatizada do equipamento.

Reportagem do 404 Media informa que a agricultura de precisão representa metade das plantações de milho, algodão, soja e trigo nos Estados Unidos.

Apesar do efeito em máquinas de agricultura de precisão, não há relatos de problemas em sistemas de GPS usados em aplicativos de transporte, por exemplo.

Histórico de problemas

Segundo o Noaa (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos), incidentes recentes mostra um pouco do estrago que uma tempestade solar pode causar. Órgão diz que em março de 1989, 6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade no Canadá após problema em transformadores.

O maior incidente já registrado relacionado a tempestade solar ocorreu em 1859 e ficou conhecido como Evento Carrington, batizado com o nome do astrônomo Richard Carrington, que o registrou.

Na ocasião, devido à tempestade solar, houve grande atividade magnética, a ponto de transformadores na Terra serem energizados, causando choques em operadores de telégrafo. O evento foi tão forte que houve registros de aurora em Cuba, sendo que o comum é que seja visível em localidades mais próximas dos polos.