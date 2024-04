Firewind, Kamelot: Quem os fãs querem ver no Summer Breeze Brasil 2025

Agora que temos a próxima edição do Summer Breeze Brasil confirmada para o ano que vem, nada mais justo do que fazer o clássico exercício de ouvir dos frequentadores do evento, em seu último dia, quem eles gostariam de ver nestes mesmos palcos em 2025.

O advogado André Alves dos Santos Ramos, 39, já tem mais do que uma única sugestão, mas praticamente uma lista completa para a organização escolher: Wind Rose, Firewind, Kamelot, Blaze Bayley e os brasileiros do Black Pantera (que andaram, aliás, fazendo o bingo dos festivais recentemente).

Com foco no som mais melódico, Ramos, inclusive, lembra que o nome dos norte-americanos do Kamelot constava em uma versão original do poster do Summer Breeze 2024, vazada pelo perfil oficial do The 69 Eyes, mas acabaram não entrando na escalação deste ano.

André ainda traz uma indicação para o palco Waves, aquele das bandas independentes: Dark Witch, um grupo de Santos cujo vocalista e baixista, Bil Martins, também está à frente da Hellish War - atração do espaço neste domingo (28).

Público marcou presença para curtir a segunda edição do Summer Breeze no Memorial da América Latina (SP) Imagem: Divulgação/Summer Breeze

Ao seu lado, o engenheiro de Instrumentação Daniel de Almeida Lima, 41, também dispara a sua listinha, bem mais eclética, indo do black metal intrincado do Borknagar ao hard rock básico e direto do Danko Jones, passando pelo mainstream Disturbed, pelo viking metal do Amon Amarth e pelo power metal performático do Powerwolf.

Aliás, a banda alemã que usa pinturas evocando o corpse paint e incorpora uma imagética sacra em letras sobre vampiros e lobisomens também foi citada pela dupla de amigos Sérgio Souto, 35 anos, administrador de empresas, e Ana Elise Ferreira, 28 anos, designer.

"Visualmente, ia ser um showzaço. Só acho que talvez fosse complicado trazer toda aquela estrutura de palco que eles usam na Europa", diz Ana. "Mas ia ser legal que o primeiro show deles no Brasil fosse aqui no Summer Breeze", disse Ana.

Sérgio lembra de outra banda que combinaria bem no mesmo dia do Powerwolf: os suecos do Sabaton, com toda a sua temática de guerra. "Fica a dica, me contrata, Summer Breeze, hahahaha". Ana então completa com uma segunda pedida: "Nightwish. Porque eles são grandes o suficiente para assumir um papel meio como esse que foi do Within Temptation este ano".

Analista de produção digital, Lívia Stevaux, 35 anos, também aposta nas fichas nos finlandeses do Nightwish, que segundo ela já bate cartão no Brasil e é sempre bem-vindo. Mas ainda cita outras vozes femininas, como Vision of Atlantis, Xandria e Eivør. "Se for pra sonhar alto, Blackmore's Night, mas duvido que algum dia eles venham pro Brasil", diz.

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Se no ano passado tivemos Parkway Drive e este ano consta Killswitch Engage entre os headliners, André Figueira, redator publicitário de 29 anos, acha que o Summer Breeze pode apostar em vertentes mais modernas do metal, na linha do metalcore. Ele aposta no Beartooth, banda liderada por Caleb Shomo. "Tem muita gente esperando para ver eles no Brasil".

Já o professor Luis Buttes, 44, tem uma listinha bastante peculiar. Além das minas veteranas do Girlschool, com seu heavy metal de DNA Motörhead, ele acredita que o hard rock possa continuar tendo um dia praticamente só seu, incluindo nomes como os suíços do Gotthard e os australianos do Airbourne (considerados os legítimos sucessores do AC/DC).

Mas aí vem um nome absolutamente inesperado: Duran Duran. "As novas gerações precisam conhecer essa banda". Ele afirma que, sim, caberia tranquilamente no Summer Breeze, por ser um festival diverso, que vai do rock pop ao metal extremo. "Inclusive, podia ter um dia ou um palco de synth pop".

Cláudio Vicentin, CEO do Summer Breeze Brasil, garante que o processo de escolha das bandas começa já no decorrer do evento do próprio ano. "É uma coisa que nunca pára. Claro que a gente vai sempre garantir, para cada escolha, uma segunda ou terceira opção, porque uma banda pode não estar disponível ou então já ter outra turnê agendada".

Ele diz que, sim, eles levam em conta não apenas as pesquisas internas, mas também os comentários dos fãs nas redes sociais. "Afinal, são eles que fazem o festival acontecer. Temos que tentar atender aos pedidos deles, na medida do possível". Mas fica o aviso: "já temos de quatro a cinco bandas fechadas para 2025, a serem anunciadas num momento oportuno". Façam suas apostas!

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024