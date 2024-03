Em 'melhor fase', Maiara ouve gritos de 'gostosa' em nova turnê com Maraisa

Maiara e Maraisa estão felizes por estrear a turnê In Concert no Brasil, após shows em Portugal. As irmãs também estão contentes com os próprios corpos — em meio a comentários nas redes sociais sobre o emagrecimento.

Como foi o show

"Maiara, gostosa. Maiara, gostosa" foi o coro que abriu a interação das irmãs com o público. O público parece ter aprovado o novo shape da artista, que recebeu aplausos da irmã, Maraisa.

Maiara, em bate-papo com Splash, celebrou estar com "muita saúde". Quem se preocupa com os exames da artista, pode relaxar, garante ela, que diz viver a melhor fase de sua vida.

A aparência física de Maiara chamou a atenção dos fãs Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

É engraçado, a gente até brinca: se você ganha peso, o povo critica; se está com com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho um acompanhamento com os melhores médicos do país; minha saúde em primeiro lugar. Tô na melhor fase da minha vida, física e mental. Maiara

A cantora, que é acompanhada pelo instrutor fitness durante a turnê, diz malhar para ganhar definição — e não para ser musculosa. Ainda diz querer ser influencia para quem quer emagrecer.

Realmente, com muita disciplina, foco e informação, fiz uma uma operação de guerra mesmo, para chegar ao peso que estou hoje… Se eu precisar ser essa referência, estou aqui para isso. Maiara

Maiara e Maraisa durante show no Rio, que marca a estreia da turnê In Concert Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

Maraisa, então, reflete que as duas chegaram aos holofotes pela música, mas hoje também são influenciadoras e "inspiração para mulheres no Brasil". Elas não se abalam com as críticas sobre seus corpos.

Daqui a pouco, o povo vai falar que eu tô gordinha. A Maiara emagreceu, tá se cuidando bem mais mesmo. As pessoas vão comentar sobre a nossa vida, vão dar opinião. A gente tem que estar acostumada e não nos deixar influenciar, porque, graças a Deus, nós recebemos muitas coisas positivas, mais coisas positivas do que coisas negativas. Maraisa

Show com orquestra

Após adiar a estreia da turnê In Concert devido a alertas de chuvas intensas no Rio, as irmãs subiram ao palco da Farmasi Arena por volta das 23h para cantar para um espaço razoavelmente cheio. Foram mais de duas horas de música e papo com a plateia.

É a estreia da turnê com uma orquestra formada apenas por mulheres, e o show remonta o DVD gravado em Portugal no ano passado. Apesar do toque internacional, as irmãs não perdem a autenticidade que vem desde o inicio da carreira.

Maiara & Maraisa In Concert traz uma orquestra formada apenas por mulheres Imagem: Thiago Mattos/Divulgação

Em alguns momentos, elas falam sobre poder feminino e autoaceitação — em meio à polêmica com o emagrecimento de Maiara. A artista, aliás, se emocionou em pelo menos dois momentos do showZ

"Achava que essa música era para um ex, mas depois vi que era como se eu estivesse me olhando no espelho", disse antes de cantar "Você se Transformou". Esta canção contém o verso: "Eu percebo a sua mudança, não tem mais insegurança".

Maiara & Maraisa agradecem os fãs cariocas na noite de quinta (28), no Rioarena Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

A orquestra deixou a performance das irmãs sertanejas mais refinada e mostrou que é possível unir elementos populares e outros mais eruditos com coerência. "Medo Bobo" se destacou no novo arranjo.

Com o auxilio dos instrumentos de corda, as duas vão desde músicas antigas e novas composições, até homenagem a Marília Mendonça e cover de Elis Regina — Maiara cantou a todo pulmão "Como Nossos Pais". Isso tudo sem esquecer modões, como "Evidências" e "Seu Guarda" — essas apenas com os músicos de cabeceira.

Público entregue

A espera valeu a pena, garantiu o grupo de 30 fãs que se revezaram em acampamento de 18 dias. "Chegamos 10 de março. Éramos 30 pessoas de Minas Gerais, Volta Redonda e Rio. Revezamento em turnos de 12h, menos a 'Boiadeira', que tava estudando e em casa", disse a jornalista Debora Branquinho, 41.

Este grupo de amigos que acampou por 18 dias para ver de perto Maiara & Maraisa Imagem: Filipe Pavão/UOL

Boiadeira é o apelido da pequena Isabella, 6, filha de Débora, que também compareceu ao show. A pequena já é figura carimbada nas plateias da dupla. "Não pode faltar 'Só Lamento'", disse a menina.

Ana Caroliny Estevam, 13, estudante, e e a mãe dela, Soela Estevam, 41, doméstica, foram juntas curtir o novo show de Maiara & Maraisa Imagem: Filipe Pavão/UOL

Muitos fãs apostaram em camisas e pulseiras coloridas. A estudante Ana Caroliny Estevam, 13, foi acompanhada pela mãe Soela Estevam, 41. "Conheci as duas desde pequenas, ouvia minha mãe cantando as músicas. Comprei o ingresso em janeiro, assim que auniciaram a data. Cheguei por volta das 17h. Quis vir antes para pegar a grade", disse a jovem de Brás de Pina, bairro da Zona Norte da cidade.

Elizete Mateus, 70, aposentada, é avó de Ellen Mateus, 37, administradora; as duas curtem Maiara & Maraisa Imagem: Filipe Pavão/UOL

Elizete, 70, e Ellen Mateus, 37, também são mãe e filha e foram juntas ao espetáculo. "Sou fã porque no início foi uma novidade. Não existia dupla feminina com projeção. E por elas serem autenticas. Não têm medo de errar. É uma inspiração. Estão sempre apoiando o empoderamento feminino", afirmou Ellen, moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.