Rei Charles elogia "mão da amizade" em mensagem da Quinta-feira Santa

LONDRES (Reuters) - O rei Charles, que está em tratamento contra o câncer, elogiou as pessoas que "estendem a mão da amizade, especialmente em um momento de necessidade", e repetiu a promessa de servir à nação que o monarca britânico fez em sua coroação no ano passado.

Charles fez o comentário em uma mensagem gravada que será transmitida na cerimônia da Quinta-feira Santa na Catedral de Worcester, na região central da Inglaterra, à qual o rei de 75 anos não comparecerá devido à doença.

"Neste país, somos abençoados por todos os diferentes serviços que existem para o nosso bem-estar", diz ele na mensagem que foi gravada juntamente com uma leitura da Bíblia neste mês.

"Mas além dessas organizações e de sua equipe altruísta, precisamos e nos beneficiamos muito daqueles que estendem a mão da amizade para nós, especialmente em um momento de necessidade."

A gravação foi feita antes de sua nora, Kate, a princesa de Gales e esposa de seu filho mais velho, o príncipe William, divulgar uma mensagem em vídeo na qual ela revelou que está fazendo quimioterapia preventiva contra um câncer que foi descoberto após uma cirurgia abdominal em janeiro.

Embora Charles não vá participar do evento de quinta-feira, ele deve se juntar a outros membros de sua família no domingo, em uma cerimônia de Páscoa reduzida no Castelo de Windsor, sua primeira aparição pública em um evento real desde que foi anunciado em fevereiro que ele está sofrendo de uma forma não revelada de câncer.

(Reportagem de Michael Holden)