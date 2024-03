Marina Sena exibe vestido de R$ 25 mil destruído após festa de Anitta

Marina Sena, 27, mostrou como ficou o vestido que usou para o aniversário de Anitta após a festa.

O que aconteceu

A cantora mineira se divertiu ao mostrar a peça, avaliada em R$ 25 mil. "Olha o que aconteceu com a barra do meu vestido! Gente, por quê? O que é isso, gente? Onde é que eu fui? No pântano? O que é isso? Precisava? Olha a diferença da cor. Não faz sentido. Eu não lembro disso", disse Marina, enquanto mostrava o tecido sujo e rasgado em vídeo no Instagram.

Ela brincou sobre como poderia continuar aproveitando o vestido. "O que é que eu faço agora? Vou lavar e deixar um jeitinho meio Balenciaga de ser. Uma coisa meio rasgada, meio lama, meio suja que passou pela roça".