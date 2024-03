Inscrições para o BBB 25 serão feitas em dupla; entenda

O BBB 24 (Globo) está em reta final e as inscrições para a 25ª temporada do reality devem começar em breve, com uma novidade: na primeira etapa, serão feitas em duplas.

Como funcionará

A inscrição será em dupla. É fundamental, contudo, que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço.

Podem se inscrever duplas de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, casais, irmãos, primos, entre outros.

Será apenas um cadastro com os dois CPFs da dupla. Já que a inscrição é online, pessoas de diferentes locais podem se inscrever juntas.

Na seletiva regional, a dupla deverá estar junta.

Além disso, quem se inscrever com uma dupla, não pode se inscrever novamente com outra pessoa.

As inscrições serão abertas em breve e Tadeu Schmidt anunciará durante o BBB 24.

Recentemente, Boninho confirmou que ele e Tadeu continuarão no programa até o BBB 27.

