Leilão de upgrade: como trocar passagem em classe econômica por executiva

Imagine que você comprou um bilhete de classe econômica e, no dia da viagem, tenha mudado de ideia e queira viajar de executiva. Em vez de comprar um bilhete novo e cancelar o antigo, diversas empresas permitem que, mediante um pagamento, o passageiro viaje com mais conforto.

É o caso dos leilões para upgrade de categoria. Diferentemente do upgrade instantâneo, que ocorre mediante o pagamento de um valor previamente estipulado pelas empresas, o leilão é vencido por quem oferece o melhor valor para usufruir do luxo extra.

Como funciona o leilão?

O viajante informa à empresa aérea quanto estaria disposto a pagar para ter o benefício do upgrade. A empresa avalia e concede (ou não) de acordo com os outros lances oferecidos.

Isso pode ser feito com antecedência ou, em alguns casos, no momento do check-in. Caso o lance não seja o vencedor, o viajante não paga pelo upgrade.

Essa é uma maneira de as empresas monetizarem com assentos mais lucrativos e que estariam desocupados no voo.

Vale a pena?

Em alguns poucos casos, pode valer a pena, mas normalmente o custo é alto, diz Gabriel Ludvig, do site Pontos Pra Voar.

Com milhas, tirando poucas exceções, compensa já emitir diretamente na cabine desejada, pois dificilmente se conseguirá um custo melhor emitindo em econômica e solicitando upgrade posteriormente (até em razão das limitações do bilhete, muitos nem permitem upgrade)

Gabriel Ludvig, do site Pontos Pra Voar

"Em dinheiro, pela grande diferença de preço entre econômica e executiva, pode compensar o upgrade, porém o valor final não será baixo, nem existirá certeza de conseguir o upgrade, que é mediante disponibilidade", diz Ludvig.

Meu voo oferece upgrade?

Para que um voo permita upgrade — instantâneo ou por leilão — é preciso que ele tenha duas categorias de assentos, obviamente. Neste caso, cada empresa estabelece as próprias regras.

Veja a seguir como funciona em cada uma das principais empresas que operam no Brasil:

Azul

A Azul oferece a possibilidade de upgrade instantâneo para a classe executiva via pagamento em dinheiro ou em pontos. A solicitação deve ser feita diretamente no aeroporto e no próprio dia do voo, e está sujeita à disponibilidade.

Latam

Viajantes que pretendem ter o upgrade para cabines premium (econômica premium ou executiva) podem dar um lance no leilão até quatro horas antes da partida do voo. A empresa também oferece o upgrade instantâneo até 12 horas antes da decolagem. Há ainda uma terceira possibilidade de upgrade com trechos obtidos dentro do clube de fidelidade da companhia. Mais informações, aqui.

Air Canada

A empresa permite upgrade por leilão ou de último minuto, feito no momento do check-in. Mais informações, aqui.

Avianca

A aérea colombiana permite que sejam feitos lances no leilão para upgrade de categoria. Mais informações, aqui.

Copa Airlines

A panamenha Copa Airlines permite lances para o upgrade para a classe executiva. Mais informações, aqui.

KLM

Mesmo após o check-in, passageiros da KLM podem fazer ofertas para um upgrade de cabine mediante pagamento de tarifa extra. Mais informações, aqui.

Lufthansa

A companhia alemã permite o lance para upgrade. Mais informações, aqui.

South African Airways

Na empresa sul africana, os passageiros podem fazer os lances para upgrade e receber uma confirmação se a proposta foi aceita até 24 horas antes do voo. Mais informações, aqui.

TAP

A companhia aérea portuguesa é a que mais transporta passageiros entre o Brasil e a Europa e tem quatro opções para upgrade de categoria: Com preço fixo, leilão, com milhas e gratuito (concedido a viajantes frequentes). Mais informações, aqui.