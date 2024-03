Bárbara: Inscrição em dupla é novidade interessante de Boninho para BBB 25

A Globo anunciou que vai aceitar inscrições em dupla para a próxima temporada do BBB. O critério fundamental é que os que aderirem a essa modalidade sejam "fortemente conectados por um laço", seja familiar - irmãos, tio e sobrinho, mãe e filha - ou de amizade.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, enxerga a nova ideia de Boninho como uma novidade potencialmente interessante para o reality. "É uma informação que chama a nossa atenção, porque se trata de algo diferente por ali - embora já tenha acontecido no BBB 18, quando a Ana Clara jogou em dupla com o pai dela, Ayrton. Foram participantes muito marcantes daquela temporada."

Bárbara recorda a experiência da temporada de 2018 como muito bem-sucedida. "Com Ana Clara e Ayrton, dá para dizermos que deu bom. Eram pessoas de personalidades bem diferentes. Ela, uma menina jovem, mais rebelde, querendo vivenciar a experiência do programa; e ele mais velho, com mais maturidade, pensando no jogo de uma maneira bem diferente da dela."

Em dado momento, a diferença de posturas entre pai e filha chegou a dividir - e desafiar - o público do BBB 18. "Chegou um momento do jogo em que muitas pessoas gostavam da Ana Clara, mas não do Ayrton. Outros concordavam com o posicionamento do Ayrton e não curtiam a Ana Clara. Foi interessante para o público também [descobrir] como torcer para essas duas pessoas."

