Ex-ator da Globo afirma que foi barrado por seguranças em shopping no RJ

Ernesto Piccolo, 61, afirmou que foi barrado por seguranças ao tentar entrar no Shopping da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Procurado por Splash, o local não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O que aconteceu

Desabafo foi publicado pelo ator, nesta quinta-feira (28), por meio das redes sociais. "Sou diretor de vários espetáculos no shopping da Gávea. Trabalho nos teatros do shopping há mais de 40 anos. Domingo passado, chegando no final de DUETOS, da qual sou diretor, fui barrado pelos seguranças na entrada do shopping."

Pedi para falarem com alguém do teatro. Eles falaram com o funcionário do shopping que sentado estava, sentado ficou. Passado um tempo, perguntei em voz alta se ele não poderia chegar na porta. Ele mandou: 'Não berra comigo, não' e não foi. Me senti barrado em casa Ernesto Piccolo, ator e diretor

Ator contou que foi embora sem conseguir falar com ninguém do teatro. "Fui embora com aquela sensação de nunca mais querer voltar. Mas hoje, me enchi de coragem para superar meu trauma e resolver a questão, mas aqui a menina da recepção disse que reclamação não se fala direto na administração! Só por e-mail."