Sabrina Sato se declara para o ex-namorado, João Vicente: 'Muito amor'

Sabrina Sato, 43, postou uma declaração para o ex-namorado, João Vicente de Castro, que completou 41 anos nesta quarta-feira (27).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora felicitou o ator. "Parabéns, João Vicente! Um novo ciclo de muito sucesso, saúde, amor e muita força para continuar trabalhar e se realizando cada vez mais! Comemore muito, você merece!"

Sabrina Sato e João Vicente namoraram entre 2013 e 2015. Após o término, os dois mantiveram a amizade e chegaram até mesmo a trabalhar juntos em um programa de relacionamentos no Multishow. Recentemente, o ator contou que levou fora de Nicole Bahls por ter namorado a japa — Bahls justificou que não fica com ex-namorados de suas amigas.

Atualmente, Sabrina Sato namora o ator Nicolas Prattes — os dois assumiram relacionamento no Carnaval. Anteriormente, Sato foi casada com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, 5.