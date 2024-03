Kate Middleton viaja com a família de férias após diagnóstico de câncer

Kate Middleton, 42, e sua família foram para Anmer Hall, em Norfolk, para tirar férias no sábado (23). A viagem aconteceu após a princesa de Gales anunciar seu diagnóstico de câncer.

O que aconteceu

William, Kate e os três filhos saíram de Adelaide Cottage, em Windsor, de helicóptero. O Entertainment Tonight informou que eles passariam as férias escolares de Páscoa das crianças na propriedade Sandringham Estate. O Page Six já havia anunciado que eles não compareceriam ao culto religioso do feriado na Capela de São Jorge.

A princesa de Gales revelou seu diagnóstico na sexta-feira (22). Ela também comentou que iniciou sua quimioterapia. Apesar de não especificar o tipo de câncer que está enfrentando, afirmou que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Em vídeo, Middleton destacou a surpresa da família com a notícia. "William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem", pontuou.