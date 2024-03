'O Problema dos 3 Corpos': a gente te ajuda a entender a série da Netflix

"O Problema dos 3 Corpos" é a série mais vista do momento na Netflix, mas tem gente com dificuldade para acompanhar a história nos primeiros episódios. Está nesse grupo? A gente te ajuda — ou pelo menos tenta.

Atenção: o guia a seguir revela alguns spoilers de "O Problema dos 3 Corpos". Prossiga com cuidado!

Quem é quem na série

Zine Tseng e Rosalind Chao interpretam Ye Wenjie em 'O Problema dos 3 Corpos'

Ye Wenjie (Zine Tseng e Rosalind Chao): prodígio da astrofísica criada na China durante a Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung. Teve sua trajetória para sempre mudada ao ver o pai ser morto em praça pública e decidiu tomar o destino da humanidade em suas mãos.

Ben Schnetzer e Jonathan Pryce interpretam Mike Evans em 'O Problema dos 3 Corpos'

Mike Evans (Ben Schnetzer e Jonathan Pryce): ambientalista desiludido com a humanidade que herda a empresa petroleira bilionária de sua família. Após conhecer Ye Wenjie, passa a investir sua fortuna numa organização dedicada a explorar suas crenças.

Liam Cunningham interpreta Thomas Wade em 'O Problema dos 3 Corpos'

Thomas Wade (Liam Cunningham): líder da maior agência de inteligência do mundo, se dedica aos casos que a lógica e a ciência não explicam. Com sua moral duvidosa, decide investigar as mortes misteriosas de astrofísicos ao redor do mundo.

Benedict Wong interpreta Clarence 'Da' Shi em 'O Problema dos 3 Corpos'

Clarence "Da" Shi (Benedict Wong): pai solo e ex-agente do MI5, trabalha para Thomas Wade na investigação das mortes de astrofísicos. Recebe a missão de acompanhar o dia a dia dos Cinco de Oxford.

Os Cinco de Oxford: grupo com os estudantes mais promissores da professora Vera Ye (Vedette Lim), do curso de Astrofísica da Universidade de Oxford. Alguns já saíram da área, mas todos continuam ligados entre si — ainda mais diante de uma nova ameaça. São eles:

Jess Hong interpreta Jin Cheng em 'O Problema dos 3 Corpos'

Jin Cheng (Jess Hong): gênia da Física de partículas, lidera um grupo de estudos na Imperial College London que analisa os resultados de experimentos em aceleradores de partículas ao redor do mundo. Fica perturbada ao ver experiências dando resultados que contrariam as leis da Física. É melhor amiga de Auggie e tem uma amizade especial com Will.

Eiza González interpreta Auggie Salazar em 'O Problema dos 3 Corpos'

Auggie Salazar (Eiza González): trocou o curso de Física pelas ciências aplicadas - uma parte mais prática e menos teórica da ciência. Fundou uma empresa de nanotecnologia e sonha em ver suas invenções sendo usadas para ajudar as pessoas. É melhor amiga de Jin e viveu um romance com Saul na faculdade. É atormentada pela visão misteriosa de uma contagem regressiva.

Jovan Adepo interpreta Saul Durand em 'O Problema dos 3 Corpos'

Saul Durand (Jovan Adepo): aos 32 anos, sente que desperdiçou seu potencial e que está velho para deixar sua marca na história da ciência. Conhecido como o aluno preferido de Vera Ye, se vê ofuscado pelas conquistas dos amigos e dedica seu tempo livre a drogas e sexo casual. Na faculdade, viveu um romance com Auggie, e hoje a amiga critica suas escolhas de vida.

Alex Sharp interpreta Will Downing em 'O Problema dos 3 Corpos'

Will Downing (Alex Sharp): o mais humilde dos Cinco hoje é professor de Física no Ensino Médio. Assim como Saul, tem medo de ter desperdiçado seu potencial, mas recebe notícias chocantes que mudam sua visão sobre a vida. Melhor amigo de Jack, é apaixonado por Jin desde a faculdade e todos do grupo sabem, exceto ela.

John Bradley interpreta Jack Rooney em 'O Problema dos 3 Corpos'

Jack Rooney (John Bradley): ao contrário dos amigos, abandonou o ambiente acadêmico para fundar uma marca de salgadinhos que hoje vale mais de R$ 500 milhões. Fã da Marvel e de Star Wars, é desbocado e disposto a fazer de tudo para ajudar os amigos.

Tá, mas e o jogo?

Os personagens Jin Cheng e Jack Rooney exploram a realidade virtual em 'O Problema dos 3 Corpos'

Parte da história se passa dentro de um jogo. Após a morte da professora Vera, Jin ganha da mãe dela um óculos que dá acesso à melhor tecnologia de realidade virtual que já se viu. O objeto mexe não somente com a visão de quem usa, mas também permite sentir texturas, cheiros e até dor.

Jin e Jack se dedicam a entender os mistérios do jogo. A história, que apenas alguns escolhidos podem explorar, se adapta aos gostos do jogador e o desafia a salvar um planeta da destruição total. Com o tempo, os dois começam a entender que o passatempo está mais ligado à realidade do que eles imaginavam.