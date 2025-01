Fortaleza: Maior patrocínio da história reforça boa gestão, diz PVC

O anúncio do maior patrocínio da história do Fortaleza é mais uma demonstração da boa gestão do clube nos últimos anos, disse PVC no De Primeira nesta quinta (30).

O Fortaleza fechou contrato de patrocínio máster por dois anos com a Cassino.bet, plataforma de apostas esportivas, por R$ 70 milhões. O antigo contrato, com a Novibet, também válido por dois anos, era de R$ 40 milhões.

Primeiro que é 75% mais dinheiro que o patrocínio anterior, o maior patrocínio do futebol cearense, um dos maiores do Nordeste. O Fortaleza recebeu nos últimos dois anos da Novibet R$ 20 milhões por temporada. Vai receber R$ 35 milhões por temporada com a Cassino.bet. [...] É um sinal forte da gestão do Fortaleza, que é muito forte.

PVC

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.