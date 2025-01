Sem finalizações a gol e noite inspirada de Weverton: os números da má atuação do Palmeiras

O empate sem gols entre Palmeiras e Bragantino nesta terça-feira frustrou todos os palmeirenses no Allianz Parque. Além do tropeço, a equipe de Abel Ferreira não teve uma boa atuação, deixando a desejar e sendo criticada pela torcida do Verdão.

Um dos fatores mais marcantes na má performance do Palmeiras foi o fato da equipe de Abel não ter finalizado uma vez sequer no gol do Bragantino. O Verdão chutou 14 vezes na partida, com 13 conclusões para fora e uma na trave, esta já no fim do duelo. De acordo com o site Sofascore, foi a primeira vez desde 2017 que o time alviverde não finalizou a gol em um jogo de Paulistão.

Se o Palmeiras não conseguiu chutar a gol, o Bragantino chegou cinco vezes na baliza defendida por Weverton, que teve noite inspirada e evitou uma derrota do Verdão. Das cinco defesas realizadas pelo goleiro, três delas foi dentro da pequena área, com um nível de dificuldade maior.

Além disso, Weverton teve um aproveitamento de 100% de bolas defendidas, realizou dois cortes e acertou 16 dos 20 passes que tentou no jogo, cerca de 80% de acerto.

Com o empate, o Palmeiras está há duas rodadas sem vitórias no Paulistão. Antes, o Alviverde havia perdido por 2 a 1 para o Novorizontino atuando como mandante na Arena Barueri.

Com oito pontos em cinco partidas, o Palmeiras é o segundo colocado no Grupo D do Paulistão, que ainda conta com São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube. O próximo duelo do Verdão na competição é neste domingo, fora de casa contra o Guarani, às 18h30 (de Brasília).