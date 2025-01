Santos recria voz de Pelé com IA e faz vídeo para Neymar: confira

O Santos decidiu produzir um vídeo para deixar ainda mais especial esse momento do possível retorno de Neymar. Por isso, usou a Inteligência Artificial (IA) com a voz do Rei Pelé, falecido no fim de 2022, para pedir ao ídolo que aceite a proposta de jogar novamente no Peixe.

No vídeo, a voz de Pelé cita a tristeza pelos momentos difíceis vividos pelo Santos desde o fim de 2023, com os maus resultados e a disputa da Série B do Brasileiro no ano passado. "Meu trono está vazio".

Na segunda divisão, o Santos decidiu não usar a camisa 10, em respeito ao seu maior ídolo. A voz de Pelé cita que apenas um jogador poderia usá-la a partir de agora, no caso, Neymar.

"Penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui", destacou.

"Não só o Santos, mas o Brasil está precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta para a sua casa, para sua cidade, para seu povo. Permito que você use meu trono e minha coroa", completou a narração com a voz de Pelé.