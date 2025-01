Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam em avenida antes de clássico

Torcedores de São Paulo e Corinthians brigaram na tarde deste domingo (26), na Barra Funda, poucas horas antes do clássico entre os times pelo Paulistão. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada, mas não foram realizadas prisões até o momento.

O que aconteceu

A PM atendeu a um chamado no início desta tarde para intervir em tumulto entre torcedores rivais na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste da capital paulista. O local fica a mais de 10km de distância do Morumbis, onde as equipes se enfrentarão a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual.

Os agentes só encontraram são-paulinos ao chegarem no local. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que os torcedores do Tricolor paulista relataram aos policiais que tiveram uma "breve confusão" ao se depararem com um grupo de corintianos na rua.

A SSP informou ao UOL que nenhuma prisão foi realizada até o momento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que algumas dezenas de torcedores estavam envolvidos.

Até a última atualização, a SSP divulgou que não houve registro de feridos nem ocorrência nas unidades de pronto-socorro da região. Imagens nas redes mostram um são-paulino espancado e um corintiano com a mão machucada. A reportagem questionou a SSP se os vídeos são deste domingo e aguarda retorno.

SSP

As imagens mostram são paulinos e corintianos se enfrentando com barras de ferro. As gravações foram feitas por pessoas que passavam pelo local e repercutiram na internet. Nas imagens, os envolvidos na briga correm pela avenida em meio a disparos de rojões, e alguns dos torcedores estão com os rostos cobertos.

Gaviões da Fiel x Independente na Zona Norte.



Às 18:30 São Paulo x Corinthians jogam no Morumbi. pic.twitter.com/myElbEXVnb -- Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) January 26, 2025

Por ter o Morumbis como palco, o Majestoso deste domingo terá apenas público são-paulino, conforme determina a medida da torcida em clássicos dos grandes paulistas desde 2016. No último sábado (25), a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians também só teve um dos lados nas arquibancadas. Como o Tricolor registrou a melhor campanha no torneio de base, ganhou o direito de ser o "mandante" da partida e venceu por 3 a 2, de virada.