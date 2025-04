Stefani leva virada de favoritas e cai nas semifinais de duplas do WTA 500 de Stuttgart

Luisa Stefani e a húngara Timea Babos encerraram a boa participação no WTA 500 de Stuttgart nas semifinais. A dupla da brasileira acabou fora da disputa do título ao permitir a virada para a parceria cabeça de chave do torneio, formada pela canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, parciais de 7/5, 3/6 e 4/10 neste sábado.

Brasileira e húngara haviam somado um grande resultado nas quartas de final ao derrubarem as quartas melhores do mundo, a letã Jelena Ostapenko e a ucraniana Dayana Yastremska, em três sets. E queriam repetir a dose na semifinal.

Neste sábado, a parceria começou levando um susto, quando as rivais abriram 4 a 1 com uma quebra. O set parecia perdido, mas a reação foi incrível, com Stefani e Babos buscando o 4 a 4. Com nova quebra, viraram para 6 a 5 e fecharam no serviço em 7 a 5.

O começo do set seguinte foi complicado, com as favoritas com chances de quebra de cara ao largarem com 0 a 40. Stefani e Babos se safaram, mas perderam o serviço no sexto game. Em nova quebra, empate no jogo com 6 a 3.

A definição foi ao super tie-break e as adversárias logo abriram 2 a 0. Sempre andando na frente, as principais cabeças de chave ampliaram rapidamente para 8 a 3. Stefani e Babos não conseguiram reagir e acabaram eliminadas com virada e 10 a 4 na parcial.