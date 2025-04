Lutador de boxe morre no Paraná uma semana após ser nocauteado

O boxeador Lucas Lazarini morreu na noite de ontem, aos 28 anos, em Ponta Grossa (PR). A morte foi confirmada por seu treinador, Paulão Zenidim, e pela Federação Paranaense de Boxe.

O que aconteceu

Ele havia sofrido um nocaute há uma semana durante luta do Campeonato Paranaense Amador. O atleta representava a Panda Fight Team.

Lazarini estava hospitalizado em estado grave desde o último sábado, em Ponta Grossa, e chegou a passar por cirurgia diante de um quadro de hemorragia.

A situação, no entanto, se agravou nas últimas horas, e o boxeador morreu no final da noite de ontem.

Zenidim deixou seu último recado ao aluno. "Se eu soubesse que o destino seria esse, teria escolhido o evento mais antigo da América Latina para encerrar sua carreira em pé. Eu teria feito algo melhor, campeão", escreveu.

Macaris do Livramento, presidente da Federação Paranaense de Boxe, lamentou a morte e classificou o boxeador como um "jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte". Ele ainda reafirmou o compromisso da entidade "com o cuidado e a segurança dos atletas."

Veja nota da federação

É com imenso pesar e profunda tristeza que a Federação Paranaense de Boxe comunica o falecimento do atleta Lucas Felipe Alves Lazarini, ocorrido nesta data.



Lucas era um jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte, com um histórico respeitável no boxe amador.



Durante a última competição no dia 12 de abril, o atleta sofreu um trauma grave, sendo prontamente atendido pela equipe médica presente no local e, desde então, recebeu toda a assistência necessária em ambiente hospitalar. Apesar de todos os esforços da equipe médica e da corrente de orações, não foi possível evitar esse desfecho tão doloroso.



A Federação presta solidariedade aos familiares, amigos, equipe técnica e a todos os que compartilham desta perda. Neste momento de luto, nos unimos em respeito e silêncio diante da dor de sua partida, reafirmando nosso compromisso com o cuidado e segurança dos atletas em cada ação da nossa entidade.



Nos despedimos com o coração apertado, mas certos de que o legado do Lucas Lazarini seguirá presente entre nós.