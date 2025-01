Internacional anuncia contratação de Kaique Rocha

Um dia após estrear no Campeonato Gaúcho com um empate diante do Guarany de Bagé, o Internacional confirmou mais um reforço para a temporada 2025. O clube fechou a aquisição de um velho conhecido da torcida: o zagueiro Kaique Rocha.

"O Sport Club Internacional concluiu as negociações para a contratação do zagueiro Kaique Rocha. O atleta chega ao Clube do Povo em transferência definitiva, sem ônus, assinando contrato até dezembro de 2026. Kaique estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Colorado", confirmou o time gaúcho em nota oficial.

A formação de Kaique Rocha na base aconteceu no Santos. Sem chances no profissional do Peixe, ele se transferiu para a Sampdoria em 2019. Permaneceu no futebol italiano até 2021.

Na sequência, acertou com o próprio Internacional, onde atuou em 23 jogos. Em 2022, seguiu para o Athletico-PR e defendeu o clube em 73 apresentações.

A versatilidade de Kaique Rocha é uma das características apontadas pelo Internacional. "O zagueiro se destaca por sua habilidade em atuar tanto pela esquerda quanto pela direita na linha de defesa, uma característica importante para fortalecer o sistema defensivo do elenco Colorado nos torneios que virão em 2025", apontou o Colorado.

Ficha técnica:



Nome completo: Kaique Rocha Lima



Data de nascimento: 28/02/2001 (23 anos)



Local de nascimento: Taboão da Serra, Brasil



Altura: 1,95m



Posição: Zagueiro



Carreira:



2013: Santos



2021: Sampdoria (Itália)



2021: Internacional



2023: Athletico Paranaense



2025: Internacional.