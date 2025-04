Onde vai passar Corinthians x Sport? Como assistir ao vivo com imagens

Corinthians e Sport se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Corinthians atravessa uma fase complicada no Brasileirão, acumulando duas derrotas consecutivas. Na última rodada, o Timão foi superado em casa pelo Fluminense por 2 a 0.

Do outro lado, o Sport também enfrenta dificuldades no campeonato e ainda não venceu. O Leão da Ilha perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na rodada passada, jogando na Ilha do Retiro.

Corinthians x Sport -- Campeonato Brasileiro