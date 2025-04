São Paulo encerra preparação para o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para o clássico contra o Santos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis.

As atividades começaram com exercícios de aquecimento e trabalhos com bola. Em seguida, sob o comando do treinador Luis Zubeldía, os jogadores realizaram um treinamento tático que promoveu ajustes na equipe e simulou situações de jogo, como construções de jogadas e cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Por fim, o elenco terminou a sessão com um treino técnico, de cruzamentos e finalizações, além de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

Para o duelo, Zubeldía segue lidando com diversos desfalques. Jonathan Calleri teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. Além dele, Lucas Moura (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que já vinham sendo desfalques, seguem de fora.

Bora para o nosso primeiro clássico no Brasileirão! ?? Garanta seu ingresso para o San-São deste domingo (20), às 16h, no #MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/nu8Ld5YlnX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2025

O São Paulo chega pressionado para o clássico deste domingo. O Tricolor ainda não venceu na competição e tem quatro empates em quatro rodadas. Na última quarta-feira, o time ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos.

A equipe do técnico Luis Zubeldía ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos conquistados.

Por outro lado, o Santos busca a segunda vitória seguida sob o comando interino de César Sampaio. Na última quarta-feira, o Peixe derrotou o Atlético-MG, na Vila Belmiro, por 2 a 0. O Alvinegro praiano é o 16º colocado, com quatro pontos somados.