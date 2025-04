Gesto curioso de lutador rouba a cena em evento de boxe sem luvas; veja

Na edição do BKFC Omaha, realizada nesta última sexta-feira (18), Bryce "Baba Yaga" Henry não apenas derrotou Derrick "Superman" Findley por nocaute técnico no segundo round, mas também protagonizou um momento inusitado. Durante o intervalo entre o primeiro e o segundo assalto, ao invés de descansar no banco, ele se ajoelhou de frente para seu treinador e colocou o coach no lugar, demonstrando que, para ele, respeitar quem o guia também é uma forma de diversão (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

No cage, Henry manteve sua invencibilidade, agora com cinco vitórias e nenhuma derrota, dominando o adversário com uma performance sólida e controlando a luta até o nocaute no segundo round. Com esse resultado, o lutador segue ganhando destaque na divisão dos meio-médios, provando que, além de habilidades técnicas, tem também um excelente senso de humor.

O que é o BKFC

O BKFC, ou Bare Knuckle Fighting Championship, é uma organização que promove combates de boxe sem luvas. A competição adota o formato tradicional do boxe, mas com a diferença de que os lutadores não usam qualquer tipo de proteção nas mãos, o que intensifica a agressividade dos confrontos. As lutas acontecem em um ringue circular, e a liga tem atraído cada vez mais atletas de MMA, boxe e outras modalidades.

Astro na direção

Conor McGregor, sempre em busca de novos desafios, se tornou coproprietário do BKFC, elevando ainda mais o status da liga. Com seu nome de peso no MMA, McGregor pode atrair mais talentos e visibilidade para o evento, projetando a organização a novos horizontes no cenário dos esportes de combate.

