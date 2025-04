Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras derrotam Atlético Mogi pelo Campeonato Paulista

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras derrotaram o Atlético Mogi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Academia de Futebol 2. A equipe sub-15 venceu por 2 a 0, com um tento de Caio Matheus e um gol contra. Já a sub-17 goleou por 12 a 0, com gols de Eduardo (2), Thauan (3), Bernardo (3), Raphael (2), Lucas Gabriel e João Torres.

A equipe sub-15 do Palmeiras, com a vitória, continua na primeira posição do grupo 12, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a campo no próximo sábado, contra o Flamengo-SP, às 9h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

O sub-15 busca seu sexto título consecutivo de Paulista. Ao todo, a categoria já conquistou 12 vezes o troféu do Estadual.

Palmeiras sub-15

Miguel; Davi Selva, Ayslan, Ruan Pablo (Ruan Filipe) e Victor Kayk (Ioannis); Pedro Alcântara (Matheus Gomes), Tailan (Gabriel Bueno) e Marcos Vinicius (Anderson); Luis Gustavo (Pedro Barbosa), Caio Matheus e Luiz Augusto (Nicollas)

Técnico: Eduardo Guadagnucci

Ao vencer, a equipe sub-17 do Verdão também está invicto e na liderança do grupo 12 do Campeonato Paulista, com os mesmos seis pontos. O próximo compromisso do time será contra o Flamengo-SP, no sábado, às 11h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira.

Com 14 taças do Paulistão, o sub-17 mira voltar a erguer este troféu, cujo venceu pela última vez no ano de 2022.

Palmeiras sub-17

Luiz Fernando; Matheus Gomes, Fred, Luccas Ramon (Felipe) e Derick (Kauã Nunes); Guilherme, Niakson (Tulio) e Bernardo (João Torres); Thauan (Lucas Gabriel), Juan Francisco (Raphael) e Eduardo.

Técnico: Artur Itiro.