Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Fortaleza, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, no Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão, o Verdão realizou uma atividade tática com ênfase em simulações de jogo, marcações e movimentações específicas. Na sequência, alguns jogadores trabalharam finalizações.

Para o duelo, o Palmeiras tem a expectativa de contar com o retorno do meio-campista Lucas Evangelista. O atleta vem se recuperando de um trauma na coxa direita e treinou em tempo integral com o restante do elenco.

Por outro lado, o lateral Marcos Rocha, que trata de um edema na panturrilha esquerda, deve seguir como baixa. Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e Murilo (lesão na coxa direita). Lidando com uma maratona fora de casa, Abel pode realizar mudanças na equipe para evitar desgaste e lesões.

Desta forma, a escalação do Palmeiras deve contar com: Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Verdão está invicto no torneio e vem de três vitórias consecutivas, sendo a última por 1 a 0 sobre o Internacional. No Brasileirão, tem uma vitória, dois empates e uma derrota. Revés este contra o Vitória, por 2 a 1, na última rodada. A equipe alviverde tem dez pontos e ocupa a vice-liderança, empatada com o Flamengo, que lidera a tabela pelo saldo de gols.