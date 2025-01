Canobbio prevê boa relação com Mano: "Tivemos boas conversas"

Reforço do Fluminense para a temporada 2025, o meia-atacante Agustín Canobbio corre contra o tempo para se adaptar o mais rápido possível ao esquema de jogo do Fluminense. Ele está atento para atender aos pedidos do técnico Mano Menezes.

Canobbio não vê dificuldades em cumprir os desejos do treinador. Ele sabe que precisa mostrar intensidade para atender às expectativas da torcida e do próprio Mano Menezes.

"As conversas (com o Mano) foram boas até aqui. Ele me pediu para atacar os espaços, atuar com intensidade, procurar o espaço livre nas costas da defesa, coisas que sempre faço", disse.

Ciente em relação ao futebol moderno, Canobbio está aberto a realizar mais de uma função em campo. "Estou disponível em qualquer posição", comentou o atleta, contratado junto ao Athletico-PR.