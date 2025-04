'CBF dá Ferrari para Stevie Wonder pilotar', diz Renato Gaúcho sobre VAR

Renato Gaúcho deixou o Maracanã revoltado após o empate do Fluminense com o Vitória por 1 a 1, hoje, pelo Brasileirão. O treinador reclamou de um possível pênalti sofrido por Arias no segundo tempo.

Renato citou o VAR e afirmou que "a CBF dá uma Ferrari para Stevie Wonder pilotar". O cantor de Soul é cego.

Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito [vai] prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio desse. Renato Gaúcho, em entrevista coletiva

Lance reclamado por Renato Gaúcho

Renato Gaúcho queria que um pênalti fosse marcado em Arias. No lance, o colombiano sai em disparada, invade a área, gira em cima do defensor e é puxado. O árbitro Matheus Delgado Candançan mandou seguir, e o VAR Márcio Henrique de Góis não recomendou revisão.

Ridículo o lance. Ridículo. No último jogo, elogiei o árbitro. Gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, e elogiar a arbitragem. É inaceitável [isso] no futebol brasileiro, o cara está no VAR para isso, com a máquina, e não ver o puxão na camisa do Arias. Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar para casa. No jogo, era para ter dado o pênalti. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Chego no vestiário e dizem que a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Eles sabem da regra? Pelo visto, não. Eu sugiro a CBF a, toda semana, colocar dois ou três treinadores para falar com a arbitragem. Renato Gaúcho

O Fluminense vencia o jogo até a reta final. Cano colocou o time carioca à frente ainda no primeiro tempo, mas Lucas Braga deixou tudo igual já na marca dos 44 da etapa complementar.

O Fluminense chegou aos 10 pontos e aparece na terceira colocação. O Vitória foi aos cinco e é o 15° colocado.